Выступил против СВО, но поддерживает военных и отрицает эмиграцию: как живёт отец шестерых детей Алексей Кортнев?
Алексей Кортнев – российский актёр, музыкант, телеведущий и фронтмен группы «Несчастный случай». Он обрёл огромную популярность в России, но лишился практически всего, выступив в 2022 году против СВО. Он является, пожалуй, самой противоречивой личностью отечественного шоу-бизнеса. Как Кортнев сначала осудил действия российских властей, а затем начал поддерживать военных, почему даёт концерты за рубежом, но отрицает эмиграцию, и зачем показал полицейскому неприличный жест — в материале «Радио 1».
Детство и первые творческие успехиАлексей Кортнев появился на свет 12 октября 1966 года в Москве, в семье Анатолия Кортнева и Ирины Зотовой. Он был их единственным ребёнком. Отец занимал высокий научный пост: преподавал в МИСиС и служил учёным секретарём Отделения информатики, вычислительной техники и автоматизации Академии наук СССР. Его жизнь оборвала тяжёлая онкологическая болезнь. Мать работала в закрытой военной организации, где проектировала ракетные двигатели, а позже перешла в сферу научного редактирования.
В шуточной автобиографии Кортнев писал, что детский сад обошёл его стороной, «потому что он не умел в него ходить». Детство он проводил под присмотром бабушки Валентины Ивановны. Одним из самых ярких воспоминаний Алексей называл семейные поездки на машине, когда он с родителями распевал советские песни. Именно эти моменты, по его словам, сформировали его музыкальный слух и чувство ритма.
Актёр и музыкант часто подчёркивал влияние матери на его характер:
«Если бы не мама, я, наверное, вырос бы совершенно другим человеком. Так сложилось, что у нас в семье папа был мягким и добрым, мама, конечно, тоже добрая, но она более строгая и очень сильно дисциплинировала меня в детстве и юности. Не то, чтобы я ходил по струнке, но именно мама приучила меня нести ответственность, принимать на себя обязательства и выполнять их. И этот заряд работоспособности и дисциплинированности, который я получил от мамы с самого детства, я пронёс через всю жизнь».
Родители мечтали, что их сын будет развивать карьеру в научной стезе. Алексей хорошо учился в школе с углублённым английским, стал комсомольским активистом и занимался спортом. В седьмом классе он начал сочинять первые песни и играть на гитаре, чему его научил сосед по даче, будущий журналист Александр Любимов. Тогда Кортнев понял, что выберет творческий путь, но, чтобы оправдать ожидания родителей, в 1983 году поступил на мехмат МГУ.
Почти сразу после зачисления он пришёл в студенческий театр МГУ. Там же оказался первокурсник философского факультета Валдис Пельш. Уже через два месяца они вдвоём вышли на сцену с номером под названием «Дуэт "Несчастный случай"». Со временем слово «дуэт» исчезло из названия, а состав вырос. Группа быстро стала известной среди студентов, а затем начала гастролировать по стране.
К тому моменту Алексей окончательно понял, что научная карьера – это точно не его путь. В 1987 году, чтобы избежать службы в армии, он имитировал попытку самоубийства и некоторое время провёл в психиатрической клинике. Позже его отчислили из университета, но это не помешало ему продолжать выступать.
В 1988 году в составе команды КВН «Несчастный случай» Кортнев исполнил песню «Нам привезли компьютер». Выступление показали по телевидению, и оно пользовалось большой популярностью у зрителей. Воодушевившись, музыканты начали готовить свой первый студийный альбом, работа над которым растянулась почти на пять лет.
Карьера: музыка, телевидение и кино
С начала 90-х Алексей Кортнев активно работает на телевидении. В 1990 году он присоединился к Игорю Угольникову и Валдису Пельшу в создании юмористической программы «Оба-на!», которая выходила на НТВ и быстро обрела широкую зрительскую аудиторию.
В 1994 году группа «Несчастный случай» представила свой первый студийный альбом «Троды плудов». Релиз стал громким событием – критики назвали коллектив музыкальным открытием года. В записи участвовали не только профессиональные музыканты, но и оркестр Мерзляковского училища, а также легендарный диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов.
Одним из наиболее заметных проектов для Кортнева стало радиошоу «Золотой граммофон», которое он вёл в дуэте с Пельшем на «Русском радио». Параллельно Алексей продолжал писать музыку, гастролировать с группой и выпускать новые пластинки.
Кортнев также был ведущим благотворительной программы «Всё для тебя» на РЕН ТВ, участвовал в радиоспектакле «Обыкновенное чудо», где исполнил роли трактирщика Эмиля и Автора. Его голос звучал в заставке телекомпании АТВ, а для передач «Моя семья», «Эти забавные животные» и «Сам себе режиссёр» Алексей создал оригинальные музыкальные темы.
Позже артист появился в популярных телепроектах «Один в один» и «Ледниковый период». Последнее шоу он покинул из-за перелома рёбер. В 2016 году Кортнев присоединился к сатирическому проекту «Салтыков-Щедрин шоу», где вместе с ним работали Михаил Задорнов, Николай Фоменко, Екатерина Скулкина и Дмитрий Колчин. Передача успешно стартовала, но её закрыли после того, как Задорнову диагностировали рак мозга.
Проявил себя Алексей Кортнев и в качестве актёра. Он сыграл более чем в полусотне фильмов и создал множество ярких сценических образов. Много лет сотрудничал с «Квартетом И», а также занимался адаптацией зарубежных мюзиклов. На его счету переводы «Кошек», «Иствикских ведьм», «Красавицы и Чудовища» и авторские песни для спектакля «Конек-Горбунок» в МХТ им. Чехова – постановка получила признание критиков и была удостоена премий «Хрустальная Турандот» и «Золотая маска».
Одной из заметных работ стала роль Вадима Вуйновича в телесаге Дмитрия Барщевского «Московская сага». Кортнев с большим уважением говорил о возможности играть рядом с Инной Чуриковой, Юрием Соломиным и Андреем Смирновым. Ярко он проявил себя и в комедийных фильмах «Квартета И» – «День выборов» и «День радио», где блестяще исполнил роль атамана Парамонова.
В 2020 году Кортнев снялся в трагикомедии Григория Константинопольского «Мёртвые души», сыграв прокурора. В 2021-м появились сразу два проекта с его участием – детективная драма «Сын» и военно-исторический фильм «Герой 115», посвящённый судьбе генерал-лейтенанта Ивана Рослого, которого воплотил Виктор Добронравов. В 2022 году артист снялся в мелодраме «Ты моя мама?», посвящённой женщине, создавшей небольшую клинику по усыновлению детей-сирот.
Личная жизнь Алексея Кортнева: отношения с актрисами, счастье с гимнасткой и шестеро детей
Первый брак лидера группы «Несчастный случай» пришёлся на его студенческие годы. Тогда Алексей связал свою жизнь с певицей и поэтессой Ириной Богушевской. Их союз продлился почти пять лет. В этом браке родился старший сын артиста Артемий.
После расставания отношения бывших супругов надолго прервались, поэтому Кортнев почти не общался с наследником. Со временем ситуация изменилась: Алексей сумел восстановить контакт и с сыном, и с бывшей женой. Артемий даже успел поработать фотографом в созданной его отцом «Школе трёх искусств», где дети изучали вокал, танец и актёрское мастерство.
В дальнейшем у Кортнева были десятилетние отношения с актрисой Юлией Рутберг. Общих детей у пары не появилось, а сам артист называл их пару «амбулаторной семьёй», подчёркивая их свободный формат.
Разрыв стал окончательным, когда Алексей познакомился с актрисой и телеведущей Еленой Ланской. Их роман вспыхнул стремительно, но оказался недолгим. Ланская забеременела, однако пара разошлась ещё до рождения ребёнка. На свет появился сын Никита. Имя ребёнка не вписало в «традицию» Кортнева называть детей на букву «А», однако он не стал на этом настаивать.
Жизнь Кортнева круто изменилась в 2002 году, когда он женился на знаменитой гимнастке Амине Зариповой. Этот брак оказался прочным и счастливым. За два десятилетия спортсменка подарила мужу четверых детей – сыновей Арсения и Афанасия, а также дочерей Аксинью и Агафью. Младшая девочка появилась на свет в 2021 году. Позже артист признался, что обе дочери родились благодаря процедуре ЭКО. Алексей Кортнев называет себя счастливым отцом.
Отношение Кортнева к СВО и эмиграция
После начала СВО Кортнев в своих соцсетях активно критиковал действия российских властей и выступал против конфликта, хотя в 2014 году поддержал присоединение Крыма к России. Он утверждал, что руководство страны «постоянно врёт» и ведёт РФ к серьёзным политическим, экономическим и социальным последствиям. В противовес России он часто приводит западные страны, называя их «цивилизацией».
Такие высказывания спровоцировали критику со стороны коллег и поклонников артиста. Актриса Яна Поплавская написала в своём Telegram-канале, что руководство Московского театра мюзикла исключило Кортнева из постановки «Тест на любовь» и сняло его с главной роли. Она резко раскритиковала попытки артиста вернуться на сцену после его высказываний о СВО.
«Когда кончаются деньги – заканчивается позиция, либеральная идеология, голоса уже так смело не звучат… Но из интернета так просто не стереть, что сам туда и выкладывал», – написала тогда Поплавская.
Позднее Кортнев опубликовал на своей странице в соцсети большой пост, в котором высказался об эмиграции. Напомним, что после скандала с высказываниями артиста, поползли слухи о том, что он вместе с семьёй покинул страну. Однако музыкант подчеркнул, что не собирался уезжать и никогда не задумывался об эмиграции.
«Регулярно поднимаются волны негодования в мой адрес. Оправдываться не буду, это дело бесполезное и позорное, а вот ответить на клевету просто обязан. Большинство „возмущенных“ сообщений в мой адрес начинаются с утверждения, что я покинул Россию после начала СВО. Называется даже конкретная страна переезда – США. Все это ложь. <...> Вслед за первой ложью в мой адрес всегда следует вторая: „Когда деньги на Западе закончились, Кортнев вернулся в Россию в тщетной надежде заработать“. Хотя, если проверить информацию о деятельности ИП „Кортнев А. А.“, можно убедиться, что всё это время я живу и активно работаю на родине. Здесь находится моя многодетная семья, двое детей ещё несовершеннолетние. Здесь моя мама-пенсионерка, о которой я забочусь», – написал Кортнев.
Он также отметил, что полностью прозрачен перед государством: исправно платит налоги и намерен продолжать строить свою жизнь в России. При этом в январе 2024 года стало известно, что группа «Несчастный случай» впервые выступит в США и Канаде. В связи с этим, разговоры о том, что Кортнева следует признать иноагентом периодически продолжают появляться в публичном поле.
Скандал с полицейскими в Новосибирске
В апреле 2023 года Алексей Кортнев оказался в центре скандала. Следственное управление СК по Новосибирской области инициировало в отношении него уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти. Санкции по этой статье предусматривают штраф до 40 тысяч рублей, до 60 часов обязательных работ либо до года исправительных работ.
Поводом для возбуждения дела стал конфликт, произошедший после отмены концерта группы «Несчастный случай» в Новосибирске. Выступление должно было состояться 14 февраля в клубе Академгородка, однако из-за предположительного задымления в соседнем помещении, где находилось отделение «Почты России», в заведении сначала отключилось электричество. Затем туда прибыли сотрудники полиции и пожарные.
Позже Кортнева и гитариста Дмитрия Чувелева пригласили в отделение полиции для прояснения деталей произошедшего. По утверждениям общественников, музыкант показал одному из полицейских неприличный жест, из-за чего против него начали уголовное преследование.
Сам Кортнев заявлял обратное. По его словам, конфликт уладили на месте, никакие материалы в отношении него не составлялись, и, как он подчеркнул в беседе с MK.RU, «никаких жестов» он сотрудникам полиции не показывал.
Алексей Кортнев сейчас
В апреле 2025 года стало известно, что имена осудившего СВО Кортнева и актёров-иноагентов убрали из титров фильма «День радио». Комментируя произошедшее, артист заявил, что его не беспокоит этот инцидент.
«Мне это глубоко безразлично. Пусть творят, что угодно», – заявил Кортнев.
Все концерты музыканта в России так и находятся под отменой, поэтому он выступает бесплатно в хосписах для безнадёжно больных, а также говорит о поддержке российских военных, участвующих в СВО.
«Кому-то мы жертвовали деньги на лечение онкологического заболевания, кому-то предоставляли кров в нашем доме в Подмосковье… Юные гимнастки с Донбасса, а в последний год и из Курской области, спонсируются нашей семьёй, получая бесплатную экипировку и занятия с тренерами. Мы продолжаем и будем продолжать благотворительную деятельность в России», – отмечал исполнитель.
Также на российских телеэкранах появляется дочь Кортнева Аксинья, которая сыграла Верочку в нескольких сезонах семейного сериала «Родители».