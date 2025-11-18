18 ноября 2025, 15:18

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Алексей Кортнев – российский актёр, музыкант, телеведущий и фронтмен группы «Несчастный случай». Он обрёл огромную популярность в России, но лишился практически всего, выступив в 2022 году против СВО. Он является, пожалуй, самой противоречивой личностью отечественного шоу-бизнеса. Как Кортнев сначала осудил действия российских властей, а затем начал поддерживать военных, почему даёт концерты за рубежом, но отрицает эмиграцию, и зачем показал полицейскому неприличный жест — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и первые творческие успехи Карьера: музыка, телевидение и кино Личная жизнь Алексея Кортнева: отношения с актрисами, счастье с гимнасткой и шестеро детей Отношение Кортнева к СВО и эмиграция Скандал с полицейскими в Новосибирске Алексей Кортнев сейчас

Детство и первые творческие успехи

«Если бы не мама, я, наверное, вырос бы совершенно другим человеком. Так сложилось, что у нас в семье папа был мягким и добрым, мама, конечно, тоже добрая, но она более строгая и очень сильно дисциплинировала меня в детстве и юности. Не то, чтобы я ходил по струнке, но именно мама приучила меня нести ответственность, принимать на себя обязательства и выполнять их. И этот заряд работоспособности и дисциплинированности, который я получил от мамы с самого детства, я пронёс через всю жизнь».

Алексей Кортнев и Валдис Пельш (фото: РИА Новости/Илья Питалев)



Карьера: музыка, телевидение и кино

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Илья Питалев)



Алексей Кортнев (фото: Instagram* alekseikortnev)



Актёрский дебют Кортнева в кино состоялся ещё в 1992 году, когда он сыграл сотрудника НКВД Василия Ивановича в фильме «Прорва». Год спустя он появился в российско-немецкой картине «Дорога в рай», где исполнил роль француза Андре. Его партнёрами по съёмкам стали Богдан Ступка, Алексей Гуськов и Иван Волков.



Личная жизнь Алексея Кортнева: отношения с актрисами, счастье с гимнасткой и шестеро детей

Ирина Богушевская (фото: Instagram* @ibogushevska)



Юлия Рутберг (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)



Алексей Кортнев и Амина Зарипова (фото: Instagram* alekseikortnev)

Отношение Кортнева к СВО и эмиграция

«Когда кончаются деньги – заканчивается позиция, либеральная идеология, голоса уже так смело не звучат… Но из интернета так просто не стереть, что сам туда и выкладывал», – написала тогда Поплавская.

Алексей Кортнев (фото: Instagram* alekseikortnev)



«Регулярно поднимаются волны негодования в мой адрес. Оправдываться не буду, это дело бесполезное и позорное, а вот ответить на клевету просто обязан. Большинство „возмущенных“ сообщений в мой адрес начинаются с утверждения, что я покинул Россию после начала СВО. Называется даже конкретная страна переезда – США. Все это ложь. <...> Вслед за первой ложью в мой адрес всегда следует вторая: „Когда деньги на Западе закончились, Кортнев вернулся в Россию в тщетной надежде заработать“. Хотя, если проверить информацию о деятельности ИП „Кортнев А. А.“, можно убедиться, что всё это время я живу и активно работаю на родине. Здесь находится моя многодетная семья, двое детей ещё несовершеннолетние. Здесь моя мама-пенсионерка, о которой я забочусь», – написал Кортнев.

Скандал с полицейскими в Новосибирске



Алексей Кортнев (фото: Telegram @nsmusicband)

Алексей Кортнев сейчас

«Мне это глубоко безразлично. Пусть творят, что угодно», – заявил Кортнев.

«Кому-то мы жертвовали деньги на лечение онкологического заболевания, кому-то предоставляли кров в нашем доме в Подмосковье… Юные гимнастки с Донбасса, а в последний год и из Курской области, спонсируются нашей семьёй, получая бесплатную экипировку и занятия с тренерами. Мы продолжаем и будем продолжать благотворительную деятельность в России», – отмечал исполнитель.