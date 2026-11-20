20 ноября 2026, 13:56

Игорь Ласточкин (Фото: Instagram* @lastochkin_igor)

Комик Игорь Ласточкин получил известность благодаря КВН и шоу «Однажды в России». Позже артист покинул российские проекты, а в феврале 2025 года сообщил о вступлении в ВСУ. После начала конфликта на Украине он прервал общение с отцом и братом, оставшимися в России. Как сложилась карьера юмориста и почему его решение вызвало критику у украинцев, подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Где родился Игорь Ласточкин и как попал в КВН Работа в шоу «Однажды в России» и украинских проектах Жена и сын Игоря Ласточкина Почему Игорь Ласточкин перестал общаться с отцом и братом Когда Игорь Ласточкин вступил в ВСУ и почему его критиковали

Где родился Игорь Ласточкин и как попал в КВН

Работа в шоу «Однажды в России» и украинских проектах

Игорь Ласточкин (Фото: Instagram* @lastochkin_igor)

Жена и сын Игоря Ласточкина

Почему Игорь Ласточкин перестал общаться с отцом и братом

Когда Игорь Ласточкин вступил в ВСУ и почему его критиковали