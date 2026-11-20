Комик Игорь Ласточкин получил известность благодаря КВН и шоу «Однажды в России». Позже артист покинул российские проекты, а в феврале 2025 года сообщил о вступлении в ВСУ. После начала конфликта на Украине он прервал общение с отцом и братом, оставшимися в России. Как сложилась карьера юмориста и почему его решение вызвало критику у украинцев, подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Где родился Игорь Ласточкин и как попал в КВН
Игорь Ласточкин родился 21 ноября 1986 года в Казахстане. Позже он жил в Узбекистане, а в юности переехал на Украину. Там будущий артист получил высшее образование и планировал работать в нефтяной сфере. Во время учебы Ласточкин увлекся студенческой самодеятельностью и присоединился к вузовской команде КВН. Он прошел путь от низших лиг до крупных соревнований. В 2008 году комик вошел в состав «Сборной Днепропетровска», а вскоре стал ее капитаном. Зрителям запомнился его номер «Первокурсник»: артист не произносил ни слова, но передавал эмоции с помощью мимики и движений.
Популярность получила и серия миниатюр «Игорь и Лена». В них Ласточкин и Владимир Борисов разыгрывали бытовые ситуации. В 2013 году «Сборная Днепропетровска» стала вице-чемпионом Высшей лиги КВН.
Работа в шоу «Однажды в России» и украинских проектах
Выступления в КВН открыли Ласточкину дорогу на телевидение. Сначала его пригласили в Comedy Club Dnepr Style, а в 2014 году он присоединился к российскому шоу «Однажды в России». Одновременно артист участвовал в украинских проектах «Лига смеха», «Прозрачный гонщик» и «Стояновка». Некоторое время он сотрудничал со студией «Квартал 95». Позже Ласточкин негативно высказывался о работе в России. Он говорил о жестких финансовых условиях продюсерских контрактов и называл их «денежным рабством». По словам комика, работа в российских проектах оказывала на него и моральное давление.
Жена и сын Игоря Ласточкина
С будущей женой Анной артист познакомился во время учебы: они жили в одном общежитии. Пара поженилась 3 июня 2011 года, а в 2014-м у супругов родился сын Радмир. Ласточкин рассказывал, что поддержка жены помогла ему пережить сложный период после ухода из российских проектов. После начала конфликта на Украине семья комика уехала в США. По его словам, он помог близким деньгами на первое время и рассчитывал, что супруга найдет работу. Сам артист тогда жил на сбережения, поскольку у него не было работы. Сын Ласточкина учится в бесплатной школе. Комик говорил, что власти США предоставили его семье продовольственные карты.
Почему Игорь Ласточкин перестал общаться с отцом и братом
После начала конфликта на Украине в 2022 году отец и брат Ласточкина остались в России. Артист прервал с ними общение из-за политических разногласий. Комик рассказывал, что прежде помогал отцу справиться с алкоголизмом. Позже, по словам Ласточкина, тот начал отправлять ему видеоролики с российскими политическими комментариями. Это привело к конфликту. Артист считал, что родственники не интересовались его судьбой и не беспокоились о нем, пока он находился на Украине. Это тоже повлияло на решение прекратить общение.
Когда Игорь Ласточкин вступил в ВСУ и почему его критиковали
В феврале 2025 года Игорь Ласточкин сообщил о вступлении в ВСУ. Он опубликовал фотографию с военным билетом и автоматом АК-74. Свое решение артист сопроводил фразой: «Сложные времена рождают сильных людей!» Поступок комика вызвал неоднозначную реакцию на Украине. Одни критиковали его за то, что он вступил в армию лишь спустя три года после начала конфликта. Другие напоминали артисту о многолетней работе в российском шоу-бизнесе. Еще до вступления в ВСУ Ласточкин финансово помогал украинским военнослужащим.
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