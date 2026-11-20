20 ноября 2026, 11:20

Сергей Бурунов рассказал о своей внешности и отношении к актёрской профессии

Сергей Бурунов (Фото: кадр из фильма «Он + Она»)

Актёр Сергей Бурунов открыто рассказал о своей внешности и об отношении к актёрской профессии. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».





Сергей признался, что изначально он не стремился строить актёрскую карьеру, однако когда судьба привела его в кино, ему пришлось столкнуться с распространёнными заблуждениями.

«Понимал, что с моей внешностью всё непросто. Ещё в институте мне говорили: «Ты какой‑то непонятный». Ну да, я не Брэд Питт — и спокойно это признаю. А потом как‑то всё сложилось само собой. Самый живучий миф про нас — будто мы ничего не делаем, будто мы просто клоуны и тунеядцы», — отметил Бурунов.