20 ноября 2026, 09:26

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Олег Газманов представил новую версию своей песни «Москва». Композиция получила название «Москва 2026» и вышла с измененной аранжировкой. Об этом сообщает «Москва 24».