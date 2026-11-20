Газманов обновил звучание песни «Москва» спустя более 20 лет
Народный артист России Олег Газманов представил новую версию своей песни «Москва». Композиция получила название «Москва 2026» и вышла с измененной аранжировкой. Об этом сообщает «Москва 24».
Певец рассказал, что давно хотел заново обратиться к этой работе. По его оценке, песне около 23 лет. В первоначальной записи участвовал хор Московского военного округа, а музыка напоминала марш с элементами русской духовой традиции.
При создании новой версии Газманов стремился сохранить прежнюю запись и предложить слушателям самостоятельную интерпретацию. По словам артиста, он уже проверил реакцию публики: молодежь приняла обновленную композицию.
Исполнитель отметил, что песня сохранила мощное звучание, хотя стала более светлой. В ней появился современный ритм, а хоровая партия зазвучала иначе. При этом, подчеркнул певец, новая аранжировка далека от рэпа и танцевальной музыки. Газманов связал перемены в песне с тем, как изменилась сама столица.
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