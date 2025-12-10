Семья с ребенком-инвалидом может лишиться квартиры за 12 млн по схеме Долиной
Семья москвички, воспитывающей ребёнка-инвалида, уже два года не может въехать в купленную за 12 миллионов рублей квартиру. Продавцы пытаются вернуть жильё, заявив, что продали его «под влиянием», и оспаривают сделку по схеме, похожей на историю с Долиной.
Как сообщает Telegram-канал Baza, 47-летняя Инна приобрела двухкомнатную квартиру в Жулебино, чтобы быть ближе к поликлинике: её 12-летняя дочь с тяжёлым искривлением позвоночника нуждается в постоянных осмотрах. Женщина продала всё имущество и вышла на сделку с пожилой парой, объяснявшей продажу желанием уехать к сыну в Канаду.
Однако спустя неделю после оформления квартиры Инне позвонили из полиции: продавцы заявили, что стали жертвами мошенничества и продали жильё под давлением. Покидать квартиру и выписываться они отказались. Судебная тяжба длится уже два года — всё это время семья снимает жильё, а девочка продолжает спрашивать, почему они не могут переехать в «свой» дом.
Читайте также: