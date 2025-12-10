Семья с ребенком-инвалидом может лишиться квартиры за 12 млн по схеме Долиной

10 декабря 2025, 09:00

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

Семья москвички, воспитывающей ребёнка-инвалида, уже два года не может въехать в купленную за 12 миллионов рублей квартиру. Продавцы пытаются вернуть жильё, заявив, что продали его «под влиянием», и оспаривают сделку по схеме, похожей на историю с Долиной.