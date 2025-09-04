Пострадавшие в Алёшках, городские бои в Заречном, Купянске и массированный удар ВКС РФ: последние новости СВО на 4 сентября
Четвёртого сентября 2025 года Вооружённые силы России (ВС РФ) продолжают удерживать инициативу, наносят удары по инфраструктуре украинских войск и занимают новые позиции, оттесняя противника на стратегически важных направлениях. Подробнее о ситуации в зоне специальной военной операции расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: обстрелы в Алёшках
За сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) 65 раз обстреляли левый берег Днепра, применяя артиллерию. В результате обстрелов в Алёшках ранены два мирных жителя, а в Любимовке сгорел жилой дом. Российские войска продолжают удерживать позиции, активно применяя контрбатарейную борьбу и средства ПВО для нейтрализации угроз.
Запорожское направление: бои в районе Приморского и Степногорска
Продолжаются ожесточённые встречные бои в районе Приморского и Степногорска. В районе Малой Токмачки идут позиционные столкновения, где обе стороны активно используют артиллерию и авиацию. ВС РФ сосредотачивают усилия на вытеснении противника, сохраняя давление на оборонительные рубежи ВСУ.
Угледарское направление: вытеснение противника с рубежей
Российские войска оказывают мощное давление на оборону ВСУ от Темировки до Александрограда. Тактика поэтапного продвижения позволяет ВС РФ постепенно вытеснять противника, разрушая его укрепления.
Константиновское направление: продвижение российских войск
ВС РФ продвинулись севернее Полтавки и Русин Яра. В районе Клебан-Быка идут интенсивные бои, где российские войска сохраняют инициативу. Продолжается зачистка и выравнивание «кармана» между Предтечино и Александро-Шультино. Российская авиация наносит удары по логистическим узлам, складам и пунктам временной дислокации (ПВД) ВСУ в Константиновке, что значительно снижает боеспособность противника.
Северское направление: безуспешные контратаки ВСУ
Украинские войска безуспешно пытаются контратаковать в районе Серебрянки. Позиционные бои продолжаются в окрестностях Выемки и Фёдоровки. Российские войска продвигаются через Кременские леса, сталкиваясь с упорным сопротивлением противника.
Краснолиманское направление: городские бои
ВС РФ ведут бои в черте Среднего. В районе Шандриголово российские силы продвигаются южнее села, практически достигнув поворота на Новосёловку. В Заречном продолжаются городские бои без чёткой линии фронта. Сообщается также о столкновениях в районе Глущенково, где российские войска продолжают теснить противника.
Купянское направление: постепенное продвижение ВС РФ
ВС РФ ведут бои по периметру Купянска, включая районы Соболевки и Радьковки, а также в городской черте. Министерство обороны РФ опубликовали кадры присутствия российских войск в районе стадиона «Спартак» в Купянске и городской администрации. Эти успехи подтверждают постепенное продвижение российских сил в стратегически важном городе.
Харьковское направление: продвижение к Волчанску и бои в районе Волчанских Хуторов
Российские войска продвигаются по лесным массивам севернее Синельниково, постепенно охватывая южную часть Волчанска с западного направления. Восточнее, в районе Волчанских Хуторов, продолжаются ожесточённые бои. Российская авиация и артиллерия активно поддерживают наступательные действия, нанося удары по позициям ВСУ.
Сумское приграничье: без существенных изменений
В Сумском приграничье, в Юнаковке и районе Андреевки, существенных изменений на линии соприкосновения не зафиксировано.
ВСУ укрепляют оборонительные рубежи, но российские войска сохраняют контроль над ситуацией, нейтрализуя попытки противника изменить расклад сил.
Покровское направление: продолжение ожесточённых боёв
В районе Удачного ВСУ предпринимают контратаки, пытаясь вернуть утраченные позиции, однако российские войска удерживают инициативу. В юго-западной части Покровска идут ожесточённые бои в городской черте. В Троянде противник пока удерживает оставшиеся позиции, но давление ВС РФ усиливается. В районе Чунишино продолжаются позиционные бои, а на восточном фланге российские силы сражаются за южную часть Новоэкономического. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ наносят систематические удары по военным объектам украинск войск в Мирнограде, разрушая их логистику и склады. К северу от Мирнограда ситуация остаётся стабильной.
Взаимные обстрелы: удары дронов и работа противовоздушной обороны РФ
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над тремя регионами России, а также над акваторией Чёрного моря.
В Ростовской области удар дронов по железнодорожной станции привёл к задержке десятков поездов. В Белгородской области было ранено шесть человек. Также ВСУ обстреляли городской парк отдыха в Рыльске Курской области. Погибших нет.
ВКС РФ нанесли массированный удар по военным и промышленным объектам в 13 регионах Украины. В Ивано-Франковской области сильно повреждён индустриальный парк Калущ, используемый для переупаковки военных грузов из Европы. Во Львове и Луцке разрушены заводы, выпускающие двигатели для военной и авиационной техники. В Кировоградской области уничтожено локомотивное депо и серьёзно повреждена инфраструктура ключевой железнодорожной станции.