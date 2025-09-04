В СВР раскрыли план Мерца по передаче Украине дальнобойного оружия
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц распорядился максимально скрыть причастность Германии к поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает пресс-бюро СВР России, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.
Согласно данным СВР, с ракет снимаются заводские маркировки, а также заменяются некоторые компоненты. В пресс-бюро подчеркнули, что Мерцу не избежать того, что за управление ракетами Taurus будут отвечать немецкие военные, временно дислоцированные на территории Украины.
В ведомстве обосновали это тем, что обучение украинских военнослужащих займет слишком много времени, и есть риск, что оборона ВСУ рухнет до завершения подготовки.
