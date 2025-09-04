Под Херсоном задержали украинца, передававшего СБУ данные о дислокации ВС РФ

04 сентября 2025, 10:33

Фото: iStock/Naeblys

В Херсонской области сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.