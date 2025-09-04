Под Херсоном задержали украинца, передававшего СБУ данные о дислокации ВС РФ
В Херсонской области сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По информации ведомства, задержанный, 1990 года рождения, был завербован через мессенджер и передавал сведения о дислокации российских военных и военной техники. Его действия были направлены на организацию диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ. В ходе задержания у него был изъят телефон с доказательствами его преступной деятельности. В настоящее время проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела и выявления возможных соучастников.
