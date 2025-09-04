Путин рассказал, что произойдет, если конфликт с Украиной не решится мирно
В случае, если конфликт на Украине не удастся решить мирно, России придется использовать оружие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что в Москве наблюдают за настроениями в администрации США, возглавляемой Дональдом Трампом, и отмечают искреннее стремление Вашингтона найти решение украинского конфликта. По словам Путина, есть признаки того, что ситуация может улучшиться.
Если мирного урегулирования конфликта не состоится, Россия будет вынуждена решать все поставленные задачи с применением военной силы, заключил глава Российской Федерации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
