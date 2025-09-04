Путин рассказал, что произойдет, если конфликт с Украиной не решится мирно

04 сентября 2025, 09:31

Путин: если конфликт с Украиной не решится мирно, РФ прибегнет к оружию

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

В случае, если конфликт на Украине не удастся решить мирно, России придется использовать оружие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.