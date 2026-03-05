Потерял работу из-за конфликта на Украине и не обзавелся семьей: судьба звезды российского кино и голоса Леонардо ди Каприо Сергея Бурунова
Актёра, пародиста Сергея Бурунова очень часто можно увидеть в кино и на телевидении. «Полицейский с Рублёвки», «Ивановы-Ивановы», «Последний богатырь», «Домашний арест», «Содержанки», «Слово пацана. Кровь на асфальте», а ещё шоу «Большая разница» — и это только самые значимые роли и проекты артиста. Стоит также отметить, что Бурунов мастерски озвучивает голливудских актёров, самый яркий пример — роли Леонардо ди Каприо. 6 марта артисту исполняется 49 лет. О новых проектах, личной жизни Сергея, а также о том, как конфликт на Украине в 2014 году повлиял на его актёрскую карьеру — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Бурунова: первые шаги в карьереСергей Бурунов родился 6 марта 1977 года в Москве, учился в Качинском высшем военном авиационном училище лётчиков имени А. Ф. Мясникова по специальности «лётчик-инженер», но его отчислили за неуспеваемость. С 1997 по 1998 год — студент эстрадного отделения Государственного эстрадно-циркового училища имени М. Н. Румянцева.
В 2002 году окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина (художественный руководитель курса — Марина Александровна Пантелеева). В том же году состоялся дебют актёра в кино: он снялся в сериале «Кодекс чести». Затем последовали проекты «Эшелон», «Остров», «Отблески», «Без права на ошибку», «Краткий курс счастливой жизни», «Ищу жену с ребёнком».
Популярность к Сергею Бурунову пришла после выхода сериала «Полицейский с Рублёвки», в котором он исполнил роль подполковника полиции Владимира Яковлева.
Стоит также отметить, что на протяжении пяти лет актёр участвовал в пародийной телепередаче «Большая разница». В 2024 году был ведущим вновь запустившегося шоу «Большая разница» (вёл 1 выпуск). Кроме этого, он являлся наставником команды пародистов в программе «Повтори!» и был ведущим телешоу «Форт Боярд».
Личная жизнь Сергея Бурунова
Бурунов ни разу не был женат и не имеет детей. О своих романах он не рассказывает. Как утверждает сам актёр, причиной его несостоявшейся семейной жизни стала загруженность на съёмках.
В декабре 2023 года блогер Ида Галич в рамках своего YouTube-шоу «Есть вопросики» рассказала, что несколько раз ходила на свидания с Буруновым. В мае 2024 года на Премию Художественного театра актёр пришёл вместе с предпринимательницей Екатериной Леви. Они держались за руки и вместе покинули мероприятие.
«Катя, я люблю тебя. Признавайтесь друг другу в любви, добра вам, чтоб все было у вас хорошо. Ура!» — обратился артист к Екатерине.Он признается, что возлюбленная поменяла его жизнь: актер похудел и даже встал на горные лыжи. Однако изменить стиль в одежде у Бурунова у Леви пока не получается.
«Она говорит: ''Какой ты в Ивановых замечательный''. Я говорю: ''Ты хочешь, чтобы я ходил как топ-менеджера Воронежа? ''. Вот. Я же все-таки артист, поэтому у меня для этих целей у меня есть Виктория Шестаковская моя дорогая. Вот мой стилист и мой художник по костюмам», — говорил Сергей.
Лишился работы из-за украинского конфликтаВ одном из интервью актер признался, что в 2014 году остался без работы из-за конфликта на Украине.
«Произошли не очень приятные исторические события. Я должен был сниматься на Украине и был утверждён в большой проект, но случились эти события, и это всё, естественно, отменилось. И 2014-й, и 2015 год были для меня достаточно тяжёлыми», — отметил Бурунов.Артист заявил, что из-за отсутствия работы ему пришлось брать кредиты. Бурунова многие считали пародистом, а не драматическим актёром, поэтому отказывали в серьёзных проектах.
«В кредит жил, занимал деньги, ходил в банки, брал какие-то кредитные карты. Где-то худо-бедно "подсъёмывался" два-три дня, четыре», — рассказывал он.
«Я без России не могу»В феврале 2024 года на встрече со студентами РТУ МИРЭА Сергей Бурунов признался, что не может представить свою жизнь без России.
«Я без России не могу. Я не смогу, потому что здесь всё, здесь люди. Когда был во Франции и вёл «Форт Боярд» в 2021 году, <...> нас поселили в 500 километрах от Парижа на острове. <...> Меня стала так душить ностальгия. Я очень хотел борща и в баню. Невероятная тоска. Я понял, что не смогу здесь жить», — сказал актёр.Также в шоу «Эмпатия Манучи» артист ответил на вопрос, что значит для него быть русским.
«Уважать своих близких, не врать им, уважать свою родину, любить её, помнить своих предков, своих дедов, прадедов, быть честным, <…> мразью не быть, добрее быть», — поделился своим мнением артист.
Сергей Бурунов сегодня
Сергей Бурунов продолжает сниматься в кино. В прошлом году вышел документальный сериал с его участием «Мама, мы – ЦСКА!», известно, что Сергей болеет за этот футбольный клуб. Также актёр снялся в фильме «Алиса в Стране чудес», премьера которого состоялась 21 октября 2025 г.
В том же году он стал ведущим шоу «В темноте» на телеканале СТС. Кроме того, он снимается в продолжении сериала «Тещи».