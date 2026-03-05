05 марта 2026, 15:15

Сергей Бурунов (фото: Instagram* / sergeyburunovofficial)

Актёра, пародиста Сергея Бурунова очень часто можно увидеть в кино и на телевидении. «Полицейский с Рублёвки», «Ивановы-Ивановы», «Последний богатырь», «Домашний арест», «Содержанки», «Слово пацана. Кровь на асфальте», а ещё шоу «Большая разница» — и это только самые значимые роли и проекты артиста. Стоит также отметить, что Бурунов мастерски озвучивает голливудских актёров, самый яркий пример — роли Леонардо ди Каприо. 6 марта артисту исполняется 49 лет. О новых проектах, личной жизни Сергея, а также о том, как конфликт на Украине в 2014 году повлиял на его актёрскую карьеру — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Бурунова: первые шаги в карьере Личная жизнь Сергея Бурунова Лишился работы из-за украинского конфликта «Я без России не могу» Сергей Бурунов сегодня

Биография Сергея Бурунова: первые шаги в карьере

Сергей Бурунов (фото: Instagram* / sergeyburunovofficial)

Личная жизнь Сергея Бурунова

«Катя, я люблю тебя. Признавайтесь друг другу в любви, добра вам, чтоб все было у вас хорошо. Ура!» — обратился артист к Екатерине.

«Она говорит: ''Какой ты в Ивановых замечательный''. Я говорю: ''Ты хочешь, чтобы я ходил как топ-менеджера Воронежа? ''. Вот. Я же все-таки артист, поэтому у меня для этих целей у меня есть Виктория Шестаковская моя дорогая. Вот мой стилист и мой художник по костюмам», — говорил Сергей.

Лишился работы из-за украинского конфликта

«Произошли не очень приятные исторические события. Я должен был сниматься на Украине и был утверждён в большой проект, но случились эти события, и это всё, естественно, отменилось. И 2014-й, и 2015 год были для меня достаточно тяжёлыми», — отметил Бурунов.

«В кредит жил, занимал деньги, ходил в банки, брал какие-то кредитные карты. Где-то худо-бедно "подсъёмывался" два-три дня, четыре», — рассказывал он.

Сергей Бурунов (фото: Instagram* / sergeyburunovofficial)

«Я без России не могу»

«Я без России не могу. Я не смогу, потому что здесь всё, здесь люди. Когда был во Франции и вёл «Форт Боярд» в 2021 году, <...> нас поселили в 500 километрах от Парижа на острове. <...> Меня стала так душить ностальгия. Я очень хотел борща и в баню. Невероятная тоска. Я понял, что не смогу здесь жить», — сказал актёр.

«Уважать своих близких, не врать им, уважать свою родину, любить её, помнить своих предков, своих дедов, прадедов, быть честным, <…> мразью не быть, добрее быть», — поделился своим мнением артист.

Сергей Бурунов сегодня