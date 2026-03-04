«Откровенное хамство»: Соседов высказался о конфликте Губина с Жуковым
Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал певца Андрея Губина за необоснованные придирки к коллегам. В беседе с Общественной Службой Новостей он прокомментировал слова исполнителя о том, что лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков якобы шепелявит.
Соседов заявил, что Губин неадекватно оценивает вокальные данные других артистов. По его мнению, тот потерял связь с реальностью и не совсем понимает, что говорит.
Критик подчеркнул, что никогда не наблюдал у Жукова проблем с дикцией, и назвал заявления Губина «откровенным хамством». Он также выразил сожаление, что певец переживает сложный период в своей жизни.
Соседов добавил, что «очень хотел бы видеть снова того лучезарного мальчишку, поющего резво свои всем известные хиты», но вряд ли это когда-нибудь случится.
