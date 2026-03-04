«Откровенное хамство»: Соседов высказался о конфликте Губина с Жуковым

04 марта 2026, 19:52

Соседов назвал слова Губина о шепелявости Жукова хамством

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал певца Андрея Губина за необоснованные придирки к коллегам. В беседе с Общественной Службой Новостей он прокомментировал слова исполнителя о том, что лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков якобы шепелявит.