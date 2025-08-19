Познакомился с женой в ночном клубе и высказался по поводу СВО: как живет звезда «Кухни» Михаил Башкатов и что говорил об отъезде из России
19 августа российскому актеру и юмористу Михаилу Башкатову исполняется 44 года. Звезда проектов «Даёшь молодёжь!» и «Кухня» продолжает активно развиваться в творческой сфере. «Радио 1» расскажет, в каких проектах он задействован сегодня, как складывается его семейная жизнь и какое мнение артист высказывал по поводу спецоперации.
Творческий путь и начало карьеры БашкатоваМихаил Башкатов родился 19 августа 1981 года в Томске. Несмотря на непростое время, артист признаётся, что с детства тянулся к творчеству: занимался бальными танцами, участвовал в театральных кружках и туристических секциях.
«С одной стороны, я рос во дворе — по дворовым законам, что называется. У меня была своя банда какая-то. В 1991 году страна развалилась, мне тогда было 10 лет. Появилась абсолютно новая страна. Кто-то пошел в бандиты, кто-то стал наркоманом. Страшные истории. Все это разворачивалось перед моими глазами. У меня был вариант присоединиться к ребятам, а был вариант, который предложила мама. Она с детства заставляла меня учить стихи, тянула к прекрасному. Эта тяга к прекрасному пересилила во мне тягу к земному, и я пошел в театр, занялся бальными танцами, ходил в кинокружок, туристический кружок», — рассказывал актер в беседе KP.RU.
Юноша думал о разных профессиях — строителя, геолога, врача, — но при выборе вуза родители убедили его, что экономическое образование в Томском госуниверситете обеспечит стабильное будущее. Башкатов последовал их совету и не пожалел: вскоре он стал частью команды КВН «Огни большого города». Позже он окончил курс актёрского мастерства в Школе драмы Германа Сидакова.
Первую известность Башкатову принесло участие в КВН — он выступал за команды «Огни большого города» и «МаксимуМ».
«В КВН я пришел из-за девушек. Мы с друзьями видели, как женская половина Томска сходит с ума по участникам команды "Дети лейтенанта Шмидта", которая была тогда в зените славы. Нам очень хотелось стать такими же, как эти ребята: веселыми и остроумными, крутыми и известными», — делился в интервью Башкатов.
Настоящую популярность артисту обеспечило юмористическое шоу «Даёшь молодёжь!», выходившее на телеканале СТС с 2009 по 2013 год.
Известные проекты и театральная деятельность БашкатоваВ фильмографии Михаила Башкатова сегодня свыше 30 работ. Он появлялся в таких проектах, как «Папины дочки», «Однажды в милиции», «Нереальная история», «Корпоратив», «Любимцы», «Медиатор», «ВСЛУХ!» и многих других. Особое внимание артист уделяет театру. По собственному признанию, именно сценические работы позволили ему раскрыться как драматическому актеру. Он участвовал в постановках «Театриума на Серпуховке», театра «Миллениум» и неоднократно работал под руководством режиссера Владимира Устюгова.
Также Башкатов имеет опыт в качестве телеведущего — зрители могли видеть его в программах «Видеобитва», «Орел и решка. Звезды», «Орел и решка. Россия», «Случайные связи» и «Морской бой».
В каких проектах снимается сейчас звезда «КухниСегодня Михаил Башкатов продолжает активно сниматься и выходить на сцену. Он задействован в спектаклях «Слишком женатый таксист» и «Все о мужчинах». Среди последних киноработ артиста — фильмы «Иван Васильевич меняет все», «Быть», «Братья», «Папины дочки. Новые» (2023), а также «Мой дикий друг» (2024). В ближайшее время ожидается премьера комедии «Волшебник» с его участием.
Кроме того, Башкатов вновь появился в роли Иржи в продолжении популярного ситкома «Папины дочки. Новые» — приглашение в проект произошло случайно после того, как креативный продюсер нашёл телефон актера и связался с ним.
Личная жизнь Михаила БашкатоваХотя у артиста появились первые поклонницы благодаря КВН, по-настоящему влюбился он лишь на четвертом курсе. В ночном клубе он познакомился с Катей Багель — очаровательной первокурсницей, которая, в отличие от других девушек, даже не слышала о КВН. Артист пригласил девушку на танец и тут же понял, что больше не сможет без нее жить. В 2009 году молодые люди поженились.
«Меня Катя научила любви, а я научил ее, наверное, легче относиться к жизни и к каким-то незапланированным ситуациям, которые на первый взгляд кажутся чем-то страшным и ужасным», — говорил актер.Супруги воспитывают четверых детей: сыновей Тимофея, Федора и Степана, а также дочь Тею. Артист отмечает, что в воспитании сыновей делает упор на ответственность, тогда как дочь старается просто окружать любовью и поддержкой.
«Девочка — это другое. С мальчиками я чувствую ответственность, что из них нужно воспитать достойных мужчин, а из девочки я не смогу воспитать женщину. Понимаю, что ее нужно просто любить. Мое воспитание к этому и сводится. Я стараюсь окружить ее любовью», — поделился Башкатов.Башкатов признается, что не планировал к 40 годам стать отцом четверых детей, но ни о чем не жалеет. Дети, по его словам, не только меняют жизнь, но и вдохновляют на новые достижения.
Семья пережила финансовые трудности еще до пандемии, когда у актера внезапно закончились съемки. Однако благодаря поддержке жены он смог преодолеть кризис. Сейчас Башкатов с улыбкой замечает, что с рождением каждого ребенка его доходы только увеличивались.
Мнение Башкатова о спецоперации и отъезде из РоссииБашкатов заявлял, что начало спецоперации не стало для него неожиданностью. Актёр убежден, что жизнь должна продолжаться в новых реалиях.
«Когда все началось, мне было тяжело и больно, но это не было большим удивлением. Я как будто был готов к этому. Ну нас все к этому и готовило. Поэтому сказать, что для меня появились какие-то новые вводные и новые факты, — нет. Прошло шоковое состояние, и пришло состояние принятия: жизнь должна продолжаться дальше, но просто теперь в новых реалиях», — признавался артист.Также артист подчеркнул, что не рассматривает переезд из России ни как основной, ни как запасной вариант. Он отметил, что не осуждает коллег, уехавших за границу, однако призвал избегать излишней агрессии и ненависти в публичной повестке.