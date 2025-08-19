19 августа 2025, 12:51

Михаил Башкатов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

19 августа российскому актеру и юмористу Михаилу Башкатову исполняется 44 года. Звезда проектов «Даёшь молодёжь!» и «Кухня» продолжает активно развиваться в творческой сфере. «Радио 1» расскажет, в каких проектах он задействован сегодня, как складывается его семейная жизнь и какое мнение артист высказывал по поводу спецоперации.





Содержание Творческий путь и начало карьеры Башкатова Известные проекты и театральная деятельность Башкатова В каких проектах снимается сейчас звезда «Кухни Личная жизнь Михаила Башкатова Мнение Башкатова о спецоперации и отъезде из России

Творческий путь и начало карьеры Башкатова

«С одной стороны, я рос во дворе — по дворовым законам, что называется. У меня была своя банда какая-то. В 1991 году страна развалилась, мне тогда было 10 лет. Появилась абсолютно новая страна. Кто-то пошел в бандиты, кто-то стал наркоманом. Страшные истории. Все это разворачивалось перед моими глазами. У меня был вариант присоединиться к ребятам, а был вариант, который предложила мама. Она с детства заставляла меня учить стихи, тянула к прекрасному. Эта тяга к прекрасному пересилила во мне тягу к земному, и я пошел в театр, занялся бальными танцами, ходил в кинокружок, туристический кружок», — рассказывал актер в беседе KP.RU.

Михаил Башкатов (фото: Instagram* / bashkatovmisha)

«В КВН я пришел из-за девушек. Мы с друзьями видели, как женская половина Томска сходит с ума по участникам команды "Дети лейтенанта Шмидта", которая была тогда в зените славы. Нам очень хотелось стать такими же, как эти ребята: веселыми и остроумными, крутыми и известными», — делился в интервью Башкатов.

Известные проекты и театральная деятельность Башкатова

В каких проектах снимается сейчас звезда «Кухни

Михаил Башкатов (фото: Instagram* / bashkatovmisha)



Личная жизнь Михаила Башкатова

«Меня Катя научила любви, а я научил ее, наверное, легче относиться к жизни и к каким-то незапланированным ситуациям, которые на первый взгляд кажутся чем-то страшным и ужасным», — говорил актер.

«Девочка — это другое. С мальчиками я чувствую ответственность, что из них нужно воспитать достойных мужчин, а из девочки я не смогу воспитать женщину. Понимаю, что ее нужно просто любить. Мое воспитание к этому и сводится. Я стараюсь окружить ее любовью», — поделился Башкатов.

Михаил Башкатов (фото: Instagram* / bashkatovmisha)



Мнение Башкатова о спецоперации и отъезде из России

«Когда все началось, мне было тяжело и больно, но это не было большим удивлением. Я как будто был готов к этому. Ну нас все к этому и готовило. Поэтому сказать, что для меня появились какие-то новые вводные и новые факты, — нет. Прошло шоковое состояние, и пришло состояние принятия: жизнь должна продолжаться дальше, но просто теперь в новых реалиях», — признавался артист.