Кэти Перри получила удар током прямо во время концерта
С поп-певицей Кэти Перри произошёл неприятный случай на одном из её недавних концертов. По словам очевидцев, артистка получила удар электрическим током, находясь на сценическом подъемнике.
Инцидент попал на видео: на кадрах видно, как звезда, предположительно, случайно дотрагивается до оголённого провода в начале шоу. Запись была опубликована в соцсетях таблоидом Buzzing Pop.
Это не первый инцидент с участием певицы на сцене за последнее время. Ранее во время одного из выступлений она едва не упала, поскользнувшись и поранив колени.
Информации о текущем состоянии Кэти Перри после произошедшего пока не поступало.
