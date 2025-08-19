Достижения.рф

Кэти Перри получила удар током прямо во время концерта

Кэти Перри (Фото: Instagram* / @katyperry)

С поп-певицей Кэти Перри произошёл неприятный случай на одном из её недавних концертов. По словам очевидцев, артистка получила удар электрическим током, находясь на сценическом подъемнике.



Инцидент попал на видео: на кадрах видно, как звезда, предположительно, случайно дотрагивается до оголённого провода в начале шоу. Запись была опубликована в соцсетях таблоидом Buzzing Pop.

Это не первый инцидент с участием певицы на сцене за последнее время. Ранее во время одного из выступлений она едва не упала, поскользнувшись и поранив колени.

Информации о текущем состоянии Кэти Перри после произошедшего пока не поступало.

