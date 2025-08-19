Кэти Перри получила удар током прямо во время концерта

19 августа 2025, 11:35

Кэти Перри ударило током на сцене во время выступления

Кэти Перри (Фото: Instagram* / @katyperry)

С поп-певицей Кэти Перри произошёл неприятный случай на одном из её недавних концертов. По словам очевидцев, артистка получила удар электрическим током, находясь на сценическом подъемнике.