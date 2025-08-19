«Ещё немного — и всё!»: Алексей Чумаков рассказал о спасении от инвалидности

19 августа 2025, 10:56

Певец Алексей Чумаков рассказал о жутких болях и экстренной операции

Алексей Чумаков (Фото: ВКонтакте @chumakoff_ru)

Певец Алексей Чумаков в эксклюзивном интервью «СтарХиту» рассказал, как оказался на операционном столе из-за серьёзных проблем со спиной.





Всё началось два месяца назад — Чумакова мучили такие сильные боли, что он даже не мог поднять собственных дочерей. Артист подчеркнул, что всё это началось из-за бесконечных перелётов и колоссальных нагрузок на организм, который попросту не выдержал.

«Сначала мне вставили какие-то спицы, потом делали блокады, но хватало всегда на пару дней. В результате лопнули и развалились два диска. Один пережал крупный нерв, а второй — спинной мозг. Ещё немного и всё закончилось бы каталкой», — откровенно рассказал музыкант.