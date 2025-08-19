«Ещё немного — и всё!»: Алексей Чумаков рассказал о спасении от инвалидности
Певец Алексей Чумаков рассказал о жутких болях и экстренной операции
Певец Алексей Чумаков в эксклюзивном интервью «СтарХиту» рассказал, как оказался на операционном столе из-за серьёзных проблем со спиной.
Всё началось два месяца назад — Чумакова мучили такие сильные боли, что он даже не мог поднять собственных дочерей. Артист подчеркнул, что всё это началось из-за бесконечных перелётов и колоссальных нагрузок на организм, который попросту не выдержал.
«Сначала мне вставили какие-то спицы, потом делали блокады, но хватало всегда на пару дней. В результате лопнули и развалились два диска. Один пережал крупный нерв, а второй — спинной мозг. Ещё немного и всё закончилось бы каталкой», — откровенно рассказал музыкант.Теперь певец проходит реабилитацию и признаётся, что операция спасла его от катастрофических последствий.
Ранее супруга Чумакова серьёзно смутила музыканта во время поездки в машине.