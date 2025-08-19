«Вопреки врачам»: Актёр Борис Щербаков сбежал из больницы после сложной операции

19 августа 2025, 10:42

Борис Щербаков выписался через неделю после замены тазобедренного сустава

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Борис Щербаков отказался от дальнейшего пребывания в стационаре и отправился домой спустя семь дней после операции по замене тазобедренного сустава. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».