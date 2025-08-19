«Вопреки врачам»: Актёр Борис Щербаков сбежал из больницы после сложной операции
Народный артист России Борис Щербаков отказался от дальнейшего пребывания в стационаре и отправился домой спустя семь дней после операции по замене тазобедренного сустава. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
75-летнему Щербакову экстренно провели операцию 12 августа, а уже вчера он покинул больницу, несмотря на рекомендации врачей. Специалисты обучили актёра передвигаться с помощью костылей и ходунков. Теперь ему предстоит реабилитация: как минимум месяц потребуется для восстановления подвижности.
Ранее сообщалось, что 24 июля Борис Васильевич упал на даче, повредив бедро. После госпитализации его выписали через два дня, но 11 августа он снова упал дома, травмировав ту же область, и был госпитализирован повторно.
Напомним, что врач-травматолог сообщила, что Борис Щербаков может остаться инвалидом после перелома шейки бедра.
