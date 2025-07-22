Михаил Шеремет назвал хищения при строительстве оборонных объектов госизменой
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что хищения бюджетных средств при строительстве оборонных объектов следует квалифицировать как государственную измену.
По его словам, такие преступления во время специальной военной операции особенно циничны и требуют строгого наказания.
«Я считаю, что их, цинично осуществивших преступления в тяжелое для нашей страны время, в период проведения СВО, необходимо судить по всей строгости закона за государственную измену», — отметил Шеремет NEWS.ru.По его словам, в период Великой Отечественной войны за подобные деяния можно было бы применять высшую меру наказания — расстрел.