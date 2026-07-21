«Я наносил урон церкви»: как звезда «Интернов» Иван Охлобыстин оставил алтарь ради кино и превратился в главного пропагандиста России?
Актёру и вечному бунтарю Ивану Охлобыстину 22 июля исполняется 60 лет. Этому эпатажному артисту, знакомому миллионам по роли циничного доктора Быкова в ситкоме «Интерны» и ярким работам в культовых картинах «ДМБ» и «Даун Хаус», суждено было стать одной из самых противоречивых фигур российского шоу-бизнеса. Этот разносторонний человек был байкером и священником, работал креативным директором и писал книги. Неизменным в жизни артиста остается только его любовь к России, о чем он неоднократно заявлял и что подтверждал действиями. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаИван Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в поселке Поленово Тульской области. Его отец, Иван Иванович Охлобыстин, был военным врачом, участником Великой Отечественной войны, а мать, Альбина Ставицкая, — медицинской сестрой, младше мужа на 43 года. Из-за разницы в возрасте брак родителей быстро распался, и Иван воспитывался матерью и отчимом в Подмосковье, а позже в Москве.
В школе он проявил бунтарский характер — в 9 классе самовольно крестился, что позже повлияло на его духовные поиски. После школы поступил в ПТУ на оператора ЭВМ, но быстро понял, что его призвание — кино. В 1984 году он поступил во ВГИК (режиссёрский факультет), где учился с будущими звёздами: Фёдором Бондарчуком, Тиграном Кеосаяном, Ренатой Литвиновой. Учёбу прервала армия, в 1985–1987 годы он служил в ракетных войсках.
В 1992 году Иван Охлобыстин окончил режиссёрский факультет ВГИКа и начал активную работу в кино как в качестве режиссёра, так и в актёрских амплуа. Первая значимая роль Охлобыстина состоялась в драме «Нога» (1991), где он снялся под псевдонимом Иван Чужой из-за суеверий. Фильм принёс ему награду на фестивале «Молодость». А вскоре Охлобыстин стал известен как сценарист фильмов «Урод» (1993), «ДМБ» (2000) и «Даун Хаус» (2001).
Как режиссёр он дебютировал с фильмом «Арбитр» (1992), получившим приз на «Кинотавре». Параллельно писал пьесы для МХАТа, включая «Злодейка, или Крик дельфина».
Уход в духовенство и служениеПараллельно с работой в кино Охлобыстин пробовал себя в качестве ведущего на ТВ. В 90-е он вёл религиозную телепередачу «Канон» на телеканале «ТВ-6», что еще ближе подтолкнуло его к православию. В 2001 году он был рукоположен в священники в Ташкенте, но из-за жары семья вернулась в Москву. До 2009 года он служил в храмах Николы в Заяицком и Софии Премудрости Божией, совмещая это с написанием сценариев.
В 2009 году Иван Охлобыстин оставил служение в церкви из-за возникших внутренних разногласий. Спустя время, вспоминая об этом решении, актёр расскажет в эфире Радио «Комсомольская правда»:
«Мне служилось комфортно, я восхищался людьми в церкви. По уровню открытости, контроля над жизнью, целеустремленности это восхитительные люди. Но я наносил церкви явственный имиджевый урон».Актёр нашёл решение проблемы: он договорился со святейшим Патриархом Кириллом о том, что на время съёмок в кино он не будет совершать богослужения. Актёр продолжает посещать алтарь и участвовать в церковных обрядах, но в настоящее время он не является священником.
Робота в киноВозвращение в мир кинематографа было весьма ярким в роли доктора Андрея Быкова в сериале «Интерны». После последовали картины «Метод Фрейда», «Соловей-Разбойник», «Временные трудности», «Полярный», «Евгенич» и «Новогодний экспресс». Сейчас фильмография актёра насчитывает более 145 ролей, и их число растёт. Только в 2026 году в производстве находятся ленты «Зима в Простоквашино», «Нефть», «Полярный-6», «Сектор Газа» и «Сказка о потерянном времени», «Слепой» и «Тайный город».
Отношение актера к СВОИван Охлобыстин с первых дней СВО занял однозначную пророссийскую позицию, называя конфликт «священной войной» против «сатанинского влияния Запада». Он неоднократно заявлял, что Украина как государство «не должна существовать», а её территории должны войти в состав России. В своих выступлениях он использовал радикальную риторику, включая призывы к «зачистке от нацистов» и расширению боевых действий на Прибалтику и Европу.
С 2014 года Охлобыстин регулярно посещал Донбасс, а в 2022-м переехал туда с семьёй.
«Как русские люди, как русская семья, мы должны находиться с русскими людьми, как некий акт жертвенного порядка, что мы рискуем чуть больше, чем собственными жизнями. Это самое дорогое, что у меня есть. Я хочу поделиться самым дорогим с народом Донбасса», — объяснил перезд артист.Кроме этого, он организовал доставку обмундирования, дронов и техники для военных ДНР, собрав более 14 млн рублей пожертвований. С 2022 года он лично сопровождает грузы на передовую, включая теплую одежду и бронежилеты. Актер также учредил «премию» в 10 млн рублей за каждый подбитый американский танк Abrams, выплатив первые деньги бойцам с позывными «Коловрат».
В октябре 2023 года во время поездки в Донецк с гуманитарным грузом Охлобыстин попал под обстрел. Пуля попала в бронежилет, но актер получил трещину в ребре. Этот инцидент не остановил его активность: уже через месяц он продолжил поездки в зону боевых действий, называя их «работой для победы».