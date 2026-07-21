21 июля 2026, 14:20

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Актёру и вечному бунтарю Ивану Охлобыстину 22 июля исполняется 60 лет. Этому эпатажному артисту, знакомому миллионам по роли циничного доктора Быкова в ситкоме «Интерны» и ярким работам в культовых картинах «ДМБ» и «Даун Хаус», суждено было стать одной из самых противоречивых фигур российского шоу-бизнеса. Этот разносторонний человек был байкером и священником, работал креативным директором и писал книги. Неизменным в жизни артиста остается только его любовь к России, о чем он неоднократно заявлял и что подтверждал действиями. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Уход в духовенство и служение Робота в кино Отношение актера к СВО



Биография артиста

Уход в духовенство и служение

Иван Охлобыстин (Фото: Instagram*@ psykero1477)

«Мне служилось комфортно, я восхищался людьми в церкви. По уровню открытости, контроля над жизнью, целеустремленности это восхитительные люди. Но я наносил церкви явственный имиджевый урон».

Робота в кино

Иван Охлобыстин (Фото: Instagram*@ psykero1477)

Отношение актера к СВО

Иван Охлобыстин (Фото: Instagram*@ psykero1477)

«Как русские люди, как русская семья, мы должны находиться с русскими людьми, как некий акт жертвенного порядка, что мы рискуем чуть больше, чем собственными жизнями. Это самое дорогое, что у меня есть. Я хочу поделиться самым дорогим с народом Донбасса», — объяснил перезд артист.