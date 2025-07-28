Артём Краснов покинул шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

28 июля 2025, 09:57

Краснов ушёл из «Битвы сильнейших», но будут Романова и Руденко

экстрасенс Артём Краснов (ВКонтакте, @artemredblood)

Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» приостановили ещё весной. Но в интернете появились видеоролики, на которых запечатлены новые съёмки проекта — значит, шоу быть!





На испытаниях были замечены новые участники — Марьяна Романова (участница 21-го сезона «Битвы экстрасенсов») и Тимофей Руденко, который, кстати, официально не подтвердил своего участия в проекте.



На фоне этих новостей Артём Краснов заявил, что покинул «Битву сильнейших».



«Важное. Битву больше не обсуждаем. Все вопросы, комменты и обсуждения на эту тему будут удаляться. Кто не поймет — бан. <…> Я ушёл! Моего участия не будет», — написал Краснов.