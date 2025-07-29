29 июля 2025, 16:05

Евгения Давиташвили (Фото: скриншот д/ф «Джуна. Дар одиночества», Первый канал)

Таинственная целительница Джуна стала символом эпохи — времени, когда советские люди, ощущая кризис официальной идеологии, искали альтернативные пути познания мира и исцеления. Ее жизнь, окруженная легендами, отразила драматические изменения в стране на рубеже XX–XXI веков. О жизни и оставленном наследии одного из первых экстрасенсов СССР читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и происхождение: загадки ранних лет Образование: медицинское или художественное? Путь в Москву: как простая девушка стала советской знаменитостью Научные исследования «эффекта Джуны» Знаменитые пациенты: правда и вымысел Творчество и общественная деятельность Личная трагедия и последние годы Проклятое наследство целительницы



Детство и происхождение: загадки ранних лет

Образование: медицинское или художественное?

Евгения Давиташвили (Фото: скриншот д/ф «Джуна. Дар одиночества», Первый канал)



Путь в Москву: как простая девушка стала советской знаменитостью

Евгения Давиташвили (Фото: скриншот д/ф «Джуна. Дар одиночества», Первый канал)



«Джуна оказалась умной и красивой девушкой с внимательными магическими глазами, немногословной на обещания. Я ей почему-то сразу поверил. С этого дня началось излечение Клавдии Андреевны, впервые за много лет она почувствовала себя значительно лучше, стала охотнее есть, ровнее спать. Боли утихли».

Научные исследования «эффекта Джуны»

Евгения Давиташвили (Фото: скриншот д/ф «Джуна. Дар одиночества», Первый канал)



Знаменитые пациенты: правда и вымысел

Евгения Давиташвили и Аркадий Райкин (Фото: скриншот д/ф «Джуна. Дар одиночества», Первый канал)



Творчество и общественная деятельность

Личная трагедия и последние годы

Евгения Давиташвили (Фото: скриншот д/ф «Джуна. Дар одиночества», Первый канал)



Проклятое наследство целительницы