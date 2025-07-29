Связь с Брежневым, загадочная смерть сына и проклятое наследство: что скрывала Джуна и кому достались ее миллионы
Таинственная целительница Джуна стала символом эпохи — времени, когда советские люди, ощущая кризис официальной идеологии, искали альтернативные пути познания мира и исцеления. Ее жизнь, окруженная легендами, отразила драматические изменения в стране на рубеже XX–XXI веков. О жизни и оставленном наследии одного из первых экстрасенсов СССР читайте в материале «Радио 1».
Детство и происхождение: загадки ранних лет
Евгения Ювашевна Давиташвили, известная миру как Джуна, родилась 22 июля 1949 года в селе Урмия Курганинского района Краснодарского края. Это было уникальное поселение, основанное в 1920-х годах ассирийскими беженцами после Первой мировой войны. Название села — дань памяти исторической области Урмия на границе Турции и Ирана.
Отец Джуны, Юваш Сардис, был эмигрантом из Ирана, работавшим экономистом в колхозе. Мать, Анна Григорьевна, происходила из потомственных казаков. В интервью Джуна не раз подчеркивала, что унаследовала свои необычные способности именно от отца, которого называла «потомком сардисовской ветви царей».
Детство будущей целительницы было трудным — семья жила в бедности, и уже с 13 лет девочке пришлось работать в колхозе. Отношения с матерью у Джуны складывались непросто — по ее словам, мать считала дочь «странной» и часто наказывала. Более теплые отношения связывали Джуну с бабушкой, которая познакомила ее с традициями ассирийского народа.
Образование: медицинское или художественное?
Биография Джуны содержит множество противоречий, особенно в вопросе образования. По одной версии, она окончила Ростовский медицинский техникум в 1968 году и была направлена по распределению в Тбилиси. По другой — училась в Ростовском техникуме кино и телевидения, но бросила учебу через два года.
Некоторые журналисты сомневались в правдивости медицинского образования Джуны. Михаил Володин в 2008 году отмечал, что в те годы медицинские учебные заведения не распределяли выпускников в другие республики. Сама Джуна рассказывала, что во время учебы начала использовать свои способности для заживления ран, за что получила диплом медсестры.
Путь в Москву: как простая девушка стала советской знаменитостью
В столице Грузии Джуна встретила Виктора Давиташвили, который работал в администрации Эдуарда Шеварднадзе. Вскоре пара поженилась. В 1975 году у них родился сын Вахтанг (Вахо). Именно в Грузии Джуна начала практиковать целительство, приобретя известность среди местной элиты — артистов, художников, поэтов и чиновников.
Переломный момент наступил в 1980 году, когда председатель Совета министров Грузинской ССР Зураб Патаридзе порекомендовал Джуну председателю Госплана СССР Николаю Байбакову для лечения его тяжелобольной жены. Байбаков, бывший последним сталинским наркомом, организовал переезд Джуны в Москву. В своих мемуарах он писал:
«Джуна оказалась умной и красивой девушкой с внимательными магическими глазами, немногословной на обещания. Я ей почему-то сразу поверил. С этого дня началось излечение Клавдии Андреевны, впервые за много лет она почувствовала себя значительно лучше, стала охотнее есть, ровнее спать. Боли утихли».
Своей властью Байбаков зачислил Джуну экспертом в ведомственную поликлинику Госплана. 16 августа 1980 года журналист Лев Колодный опубликовал в «Комсомольской правде» статью «На прогулку в биополе», после которой Джуна стала всесоюзной знаменитостью.
Научные исследования «эффекта Джуны»
В 1980-х годах Джуна стала первым советским экстрасенсом, чьи способности были официально изучены наукой. По инициативе академиков Евгения Велихова и Юрия Гуляева в Институте радиотехники и электроники (ИРЭ) АН СССР была создана лаборатория «Физические поля биологических объектов», где исследовали так называемый «эффект Джуны».
Эксперименты показали, что руки Джуны в «рабочем режиме» нагревались до такой степени, что могли повышать температуру тела другого человека на расстоянии. Это подтверждало физическую природу ее метода бесконтактного массажа, а не гипнотического внушения. Однако другие заявленные эффекты — особые излучения или магнитные поля — ученые не зафиксировали.
Директор ИРЭ академик Гуляев вспоминал, что исследования Джуны начались по личному указанию Леонида Брежнева: «Тот попросил разобраться с Джуной: лечит она генсека или калечит». На эти исследования были выделены значительные средства.
Знаменитые пациенты: правда и вымысел
Джуне приписывали лечение многих знаменитостей — от Леонида Брежнева до Роберта де Ниро. Наиболее достоверными считаются случаи с Аркадием Райкиным и его женой, которых Джуна лечила в течение месяца.
История о лечении Брежнева остается спорной. Продюсер Марк Левин утверждал, что Джуна помогала генсеку с речью перед открытием Олимпийских игр, но дала подписку о неразглашении. Однако бывший комендант брежневской дачи Олег Сторонов заявлял, что никогда не видел Джуну и Брежнев не любил экстрасенсов.
Творчество и общественная деятельность
Помимо целительства, Джуна занималась живописью, писала стихи и прозу. В 1986 году она стала лауреатом фестиваля «Песня-86» как автор текста песни «Знаю, любил» в исполнении Ирины Понаровской.
В 1990 году Джуна основала Международную академию альтернативных наук, а в 1994 году была избрана проректором Открытого международного университета нетрадиционной медицины в Коломбо. В 1995 году она участвовала в выборах в Госдуму в составе «Блока Джуны», который набрал 0,47% голосов.
Личная трагедия и последние годы
В 2001 году при загадочных обстоятельствах погиб единственный сын Джуны Вахтанг. По разным версиям, он умер в автокатастрофе, в сауне от проблем с сердцем или был убит. Эта трагедия кардинально изменила Джуну — она стала затворницей и, по словам друзей, потеряла большую часть своей энергии.
Джуна скончалась 8 июня 2015 года в Москве после двух дней комы. По словам актера Станислава Садальского, у нее были серьезные проблемы с циркуляцией крови. Похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с сыном.
Проклятое наследство целительницы
После смерти Джуны Давиташвили в 2015 году началась странная и мрачная история раздела ее огромного состояния, которое многие стали называть «проклятым». Наследство включало четырехэтажный московский особняк (по слухам, подаренный самим Брежневым), элитную квартиру на Старом Арбате, коллекцию картин, написанных Джуной, драгоценности и даже золотой самородок весом 5 кг — дар саудовского шейха. Однако отсутствие официального завещания превратило процесс наследования в череду загадочных событий и трагедий.
Сразу после смерти экстрасенса объявились 13 племянников, претендовавших на наследство. Но вскоре двое из них погибли при странных обстоятельствах, после чего остальные начали отказываться от своих притязаний, опасаясь мистического проклятия. Личные вещи Джуны, включая ее знаменитые картины и коллекцию антиквариата, бесследно исчезли еще до начала официального раздела имущества. Как отмечал близкий друг целительницы Валерий Камшилов, «от Джуны в этом доме не осталось ничего, даже воздуха».
Особняк на Арбате был продан с аукциона и превращен в ресторан, основанная Джуной Академия альтернативных наук прекратила существование, а судьба элитной квартиры осталась неизвестной. Сегодня от наследия великой Джуны не осталось ни музея, ни фонда — только слухи о проклятом богатстве и память о женщине, чья жизнь была полна мистики и загадок.