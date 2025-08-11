Экстрасенс связала смерть Яниса Тиммы с приворотом на страсть к Анне Седоковой
Аделина Панина считает, что Янис Тимма мог быть приворожён Анной Седоковой
Анна Седокова, по мнению экстрасенса Аделины Паниной, могла прибегнуть к магическим практикам, чтобы завоевать внимание баскетболиста Яниса Тиммы.
«Только приворожённый мужчина, особенно когда делается привязка на секс и вожделение, именно так себя и ведёт. Все признаки подходят. Приворожённый мужчина совершенно не может существовать без женщины, он бросает работу, все свои дела, и мысли крутятся только вокруг неё. Есть только желание обладать, быть рядом, заниматься сексом», — пояснила она в беседе с URA.RU.
Панина отметила, что подобные действия, если они действительно имели место, могут негативно сказаться на судьбе самой певицы и её детей. Эксперт подчеркнула, что расплата за подобные «эксперименты» часто ложится на потомков.
«Чаще всего именно такие действия доводят потом людей до алкоголизма, наркомании, болезней или даже самоубийства. По моим ощущениям, Анна действительно ходит к экстрасенсам, возможно, к колдунам, потому как её поведение действительно очень странное», — отметила экстрасенс.