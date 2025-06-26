26 июня 2025, 10:58

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают наносить точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), сохраняя инициативу и контролируя ключевые направления, несмотря на активные обстрелы и попытки контратак со стороны противника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Удары по БПЛА и последствия в Москве Применение новых БПЛА «Герань» Прорыв противника на Курском участке границы Контратаки противника на Сумском направлении Бои на Харьковском направлении Удары ВСУ по Белгородской области Битва за Часов Яр Бои на Покровском направлении Продвижение на Южно-Донецком направлении Артиллерийские обстрелы в Запорожской области

Удары по БПЛА и последствия в Москве

Применение новых БПЛА «Герань»

Прорыв противника на Курском участке границы

Фото: iStock/Anna_Anikina



Контратаки противника на Сумском направлении

Бои на Харьковском направлении

Удары ВСУ по Белгородской области

Битва за Часов Яр

Фото: iStock/vadimrysev



Бои на Покровском направлении

Продвижение на Южно-Донецком направлении

Артиллерийские обстрелы в Запорожской области