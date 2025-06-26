Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают наносить точечные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), сохраняя инициативу и контролируя ключевые направления, несмотря на активные обстрелы и попытки контратак со стороны противника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по БПЛА и последствия в Москве
Ночью в районе Москвы были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В частности, обломки упали в жилом комплексе «Середневский лес», повредив автомобили. Звуки уничтожения вражеских дронов были зафиксированы в Зеленограде. В Ростовской области жители Таганрога слышали около 15 взрывов, связанных с уничтожением БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
Применение новых БПЛА «Герань»
Российские БПЛА «Герань» продолжили свою работу по целям в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на оккупированных территориях Донецкой народной республики (ДНР). Украинские эксперты отмечают, что новые модели «Герани» оснащены улучшенным механизмом радиосвязи. Эти дроны также обладают улучшенной камерой и вычислительной платформой на базе искусственного интеллекта, что делает их более эффективными для поражения ключевых объектов.
Прорыв противника на Курском участке границы
На Курском участке границы противник дважды пытался прорваться на российскую территорию на Тёткинском и Глушковском направлениях. Группы пехоты противника, пытавшиеся перейти границу у Теткино и со стороны Бессаловки, были уничтожены. Также сообщается о нападении вражеского FPV-дрона на автомобильную дорогу Бобрава-Белая, в результате которого травмы получил 52-летний мужчина, управлявший КАМАЗом.
Контратаки противника на Сумском направлении
На Сумском направлении противник стянул резервы и проводит контратаки в районах Яблоновки и Новониколаевки. Российскими военными отражены 11 атак ВСУ. Воздушно-десантные войска России (ВДВ) смогли отразить три контратаки противника и продвинуться в приграничных лесополосах.
Бои на Харьковском направлении
На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои в Волчанске и Волчанских хуторах. Ситуация остается напряженной.
Удары ВСУ по Белгородской области
В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали грузовые автомобили в районе поселка Октябрьский и села Отрадное, в результате чего был ранен водитель. Удары также были зафиксированы по населенным пунктам Нежеголь, Новая Таволжанка и Новостроевка-Первая.
Битва за Часов Яр
Продолжается сражение за полное освобождение Часов Яра. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, не желая открывать дорогу на Константиновку.
Бои на Покровском направлении
На Покровском (Красноармейском) направлении идут бои у Новосергеевки, Котлино, Зверево, Шевченко и Лысовки. Несмотря на интенсивность сражений, линия боевого соприкосновения остается без значительных изменений.
Продвижение на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении Группа войск «Восток» продолжает продвижение к Червоной Зирке после освобождения населенного пункта Ялта. Успехи достигнуты также в районе Шевченко в направлении Малиевки.
Артиллерийские обстрелы в Запорожской области
В Запорожской области продолжается массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ по Токмакскому муниципальному округу. В Куйбышевском муниципальном округе было атаковано село Гоголевка, а в результате удара вражеского БПЛА был поврежден частный дом.