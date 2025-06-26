Жители Херсона прячутся от ТЦК и ждут возвращения ВС России
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что жители оккупированного ВСУ Херсона вынуждены скрываться от территориальных центров комплектования (военкоматов Украины), чтобы избежать призыва на фронт, в ожидании возвращения российской армии. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, из-за «охоты» на мужчин в городе местные жители уже давно делятся опытом, как избежать насильственной мобилизации и не попасть в поле зрения ТЦК.
«В окна не маячить, и остерегаться всех бывших друзей, соседей и т.д. Тяжело постоянно сидеть в доме, но знаю кто после прихода ВСУ не выходит на улицу. Благодаря этому и живы, но пояса придется затянуть потуже до возвращения русских», — пояснил он.
Координатор отметил, что жители Херсона воспринимают украинских военных как «взяточников и подлецов».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.