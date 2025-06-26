Жители Херсона прячутся от ТЦК и ждут возвращения ВС России

26 июня 2025, 06:59

Фото: iStock/Yevheniia Kudrova

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что жители оккупированного ВСУ Херсона вынуждены скрываться от территориальных центров комплектования (военкоматов Украины), чтобы избежать призыва на фронт, в ожидании возвращения российской армии. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, из-за «охоты» на мужчин в городе местные жители уже давно делятся опытом, как избежать насильственной мобилизации и не попасть в поле зрения ТЦК.





«В окна не маячить, и остерегаться всех бывших друзей, соседей и т.д. Тяжело постоянно сидеть в доме, но знаю кто после прихода ВСУ не выходит на улицу. Благодаря этому и живы, но пояса придется затянуть потуже до возвращения русских», — пояснил он.