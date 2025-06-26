Российские военные вынуждены переучивать перешедших на сторону РФ солдат ВСУ

26 июня 2025, 08:50

Фото: iStock/Irina Piskova

Бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), ставший бойцом отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука», поделился с РИА Новости информацией о процессе переобучения бойцов, которые перешли на российскую сторону.





По словам «Щуки», российское командование оценило навыки украинских военнослужащих как нулевые, что стало неожиданностью для многих из них. Он отметил, что обучение, полученное в Польше, не соответствует реальным условиям и специфике современных боевых действий, что привело к необходимости полного переобучения.





«Нюанс в том, что мы переучиваем все заново, потому что все не так, как нам объясняли. Мы вообще никак не были подготовлены к тем условиям, куда нас отправят», — заявил он.