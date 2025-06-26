В Петербурге задержали женщину, собиравшую для Украины данные о военных РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали местную жительницу, подозреваемую в сборе разведывательной информации о российских военных и их семьях по заданию украинских кураторов. Об этом пишет «АиФ».
По данным ФСБ, задержанная собирала сведения о местах проживания и автомобилях военнослужащих, которые могли быть использованы для подготовки терактов на территории России. В ходе обыска у подозреваемой был изъят мобильный телефон с перепиской, содержащей инструкции от украинских координаторов, а также отчеты о выполнении заданий.
ФСБ вновь призывает граждан быть бдительными и обращает внимание на активность украинских спецслужб в поиске информации в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах. Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность при распространении личных данных и сообщениях о военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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