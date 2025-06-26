В Петербурге задержали женщину, собиравшую для Украины данные о военных РФ

26 июня 2025, 08:59

Фото: iStock/Naeblys

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали местную жительницу, подозреваемую в сборе разведывательной информации о российских военных и их семьях по заданию украинских кураторов. Об этом пишет «‎АиФ».