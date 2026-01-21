Принудительная мобилизация на Украине и запуск дронов из квартир: последние новости СВО на 21 января
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Гуманитарная ситуация в КиевеКиев движется к гуманитарной катастрофе, утверждает мэр Виталий Кличко в интервью The Times. Он сообщает, что только в январе столицу покинули около 600 000 человек. Из-за холода вода в унитазах замерзает.
Удары по энергетикеВражеские силы ответили массированным налетом. В Белгороде пострадало предприятие энергетического комплекса, а в Краснодарском крае сработали сирены. В Сочи удалось отразить атаку, но в ауле Новая Адыгея произошел взрыв у жилого дома, в результате которого пострадали восемь человек, включая ребенка. Противник распространяет видео, утверждая, что это была нештатная ситуация с ракетами ПВО. В Орловской области губернатор сообщил о незначительном ущербе для энергетической инфраструктуры.
Удары по гражданскимВ Брянской области произошел трагический инцидент, в результате которого двое гражданских лиц погибли от удара дрона ВСУ по автомобилю в населённом пункте Чаусы. БПЛА атаковал машину, когда она находилась на дороге, что привело к мгновенной смерти водителя и пассажира.
Бои на Сумском направленииНа Сумском фронте группировка войск «Север» продолжает тяжелые бои и добивается тактических успехов в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах с поддержкой авиации и артиллерии. Противник активно использует бронетехнику и минирует подступы к своим позициям.
Атаки дронов в Белгородской областиВ Новой Таволжанке FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего водитель погиб. Помощник главы по безопасности Грайворонского округа также скончался после удара по коммерческому объекту в Головчино, когда выехал на место инцидента. В Шебекино мужчина получил травму от детонации дрона, а в Головчино ранен еще один человек.
Бои под ХарьковомНа Харьковском направлении бойцы ВС РФ продолжают активно сражаться за стратегически важные населенные пункты, такие как Волчанск. Этот город имеет ключевое значение из-за своего расположения и инфраструктуры, что делает его целью для обеих сторон.
Улучшение ситуации в КупянскеВ Купянске ситуация в центральной части города улучшается: наши силы уничтожают позиции противника. Однако взаимопроникновение сил обеих сторон создает сложности для быстрого разрешения конфликта. Противник публикует фальшивые ролики из центра города.
Контроль над очистными сооружениямиПодразделения ВС России получили контроль над очистными сооружениями севернее Красноармейска (Покровска), это позволит усилить давление на Гришино с востока.
Ситуация в Запорожской областиНа востоке Запорожья наши военные успешно отражают атаки противника на Гуляйполе. Враг предпринял шесть неудачных попыток контратаковать, сосредоточив усилия с разных направлений и потеряв четыре ББМ ВСУ. Наши войска постепенно углубляются в оборону противника на севере.
В Запорожской области местные власти открыли пункты обогрева для населения. За сутки в Васильевке пострадали четыре мирных жителя от вражеских обстрелов.
Удары по ХерсонуВ Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб мирный житель. Удары затронули 24 населенных пункта, что привело к значительным разрушениям и гуманитарным последствиям для местного населения. Местные власти продолжают работать над обеспечением безопасности и помощи пострадавшим, однако ситуация остается напряженной из-за постоянных атак.
В Одессе сотрудники ТЦК вытащили мужчину из машины и избили егоВ Одессе произошел шокирующий инцидент. Сотрудники ТЦК насильно мобилизовали водителя, вырвав его из автомобиля. Видео с происшествием быстро разлетелось по сети. На кадрах видно, как возле автобусной остановки военкомы вытаскивают мужчину, нанося ему удары. Он пытался удержаться за обшивку двери, но это не помогло. Его посадили в минивэн и увезли.
ВСУ запускали дроны из квартир жилых домов в КрасноармейскеОператоры БПЛА ВСУ запускали беспилотники из окон жилых домов в Красноармейске, когда город находился под контролем Киева.
«Когда пришли у нас в подвал, в бомбоубежище, пришли ВСУ. Это дронщики были, во дворе запускали», — сказала беженка Галина Кулик в беседе с РИА Новости.