21 января 2026, 09:52

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Гуманитарная ситуация в Киеве Удары по энергетике Удары по гражданским Бои на Сумском направлении Атаки дронов в Белгородской области Бои под Харьковом Улучшение ситуации в Купянске Контроль над очистными сооружениями Ситуация в Запорожской области Удары по Херсону В Одессе сотрудники ТЦК вытащили мужчину из машины и избили его ВСУ запускали дроны из квартир жилых домов в Красноармейске Российские силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских БПЛА

Гуманитарная ситуация в Киеве

Удары по энергетике

Удары по гражданским

Фото: iStock/GummyBone

Бои на Сумском направлении

Атаки дронов в Белгородской области

Бои под Харьковом

Улучшение ситуации в Купянске

Фото: iStock/gorodenkoff

Контроль над очистными сооружениями

Ситуация в Запорожской области

Удары по Херсону

В Одессе сотрудники ТЦК вытащили мужчину из машины и избили его

Фото: iStock/VasilevKirill

ВСУ запускали дроны из квартир жилых домов в Красноармейске

«Когда пришли у нас в подвал, в бомбоубежище, пришли ВСУ. Это дронщики были, во дворе запускали», — сказала беженка Галина Кулик в беседе с РИА Новости.

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских БПЛА