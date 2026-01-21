В Одессе утром прогремели взрывы
В среду руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил о взрывах в Одессе. Об этом пишет РИА Новости.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее стало известно, что дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 20 на 21 января. Они перехватили 75 БПЛА, направленных с Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
