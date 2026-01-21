На Западе выразили опасение, что Россия не захочет вести переговоры с Европой

21 января 2026, 09:08

Advance: в Европе опасаются, что Россия откажется вести переговоры

Фото: iStock/ffikretow

В Европе обеспокоены, что теперь, когда европейские лидеры созрели для проведения переговоров с Россией, Москва не захочет разговаривать с ними. Об этом пишет хорватское издание Advance.