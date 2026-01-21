На Западе выразили опасение, что Россия не захочет вести переговоры с Европой
В Европе обеспокоены, что теперь, когда европейские лидеры созрели для проведения переговоров с Россией, Москва не захочет разговаривать с ними. Об этом пишет хорватское издание Advance.
По мнению авторов материала, Европа всегда рассчитывала на возможность договориться с Россией и включиться в переговоры в случае необходимости. Однако Москва на протяжении многих лет сталкивалась с откровенными заявлениями о том, что Европа стремится не только защитить Украину, но и нанести стратегическое поражение РФ через украинский конфликт. Теперь, когда признаков поражения России не наблюдается, в Москве могут прийти к выводу, что стратегическое поражение должно обернуться для Европы бумерангом.
В материале отмечается, что в Евросоюзе усиливается усталость от вооруженного конфликта на Украине, и становится ясно, что президент США Дональд Трамп не сможет оказать им поддержку.
