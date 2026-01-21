ВСУ беспилотником убили семью беженцев из Авдеевки в автомобиле у Димитрове

21 января 2026, 09:15

Фото: iStock/dabldy

В Димитрове произошла ужасная трагедия. Украинские военные атаковали автомобиль с семьей беженцев из Авдеевки с помощью беспилотника. Об этом сообщил местный житель Роман Юрченко, пишет РИА Новости.