ВСУ беспилотником убили семью беженцев из Авдеевки в автомобиле у Димитрове
В Димитрове произошла ужасная трагедия. Украинские военные атаковали автомобиль с семьей беженцев из Авдеевки с помощью беспилотника. Об этом сообщил местный житель Роман Юрченко, пишет РИА Новости.
Она состояла из мужа, жены и дочери. Женщина и девочка имели инвалидность. Они отправились в Доброполье за продуктами и лекарствами, так как в их районе не хватало аптек. На обратном пути дрон поразил их автомобиль на трассе Димитров-Родинское.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
