27 июля 2025, 14:06

Антон Привольнов (Фото: Instagram*@ anton_privolnov)

Помните того самого обаятельного ведущего, который более десяти лет учил нас выбирать качественные продукты в программе «Контрольная закупка»? Антон Привольнов казался неотъемлемой частью российского телеэфира — его уверенность в кадре и фирменная ирония сделали его одним из самых узнаваемых лиц Первого канала. Но в 2022 году он неожиданно исчез с экранов, оставив позади успешную карьеру, комфортную жизнь в Москве и даже собственный ресторан. О том, как сейчас живет на земле обетованной бывшая звезда федерального канала, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Побега никто не ожидал Трудности адаптации Новая карьера в Израиле



Биография артиста

Антон Привольнов (Фото: Instagram*@ anton_privolnov)



Побега никто не ожидал

Антон Привольнов (Фото: Instagram*@ anton_privolnov)



«Я был готов к тому, что не будет больше в моей жизни телевидения и всего, что с ним связано, но почему-то прямо перед отъездом купил себе микрофон-петличку для телефона и штатив. Думаю, на всякий случай, пусть будут инструменты».

Трудности адаптации

«Привыкание проходило с антидепрессантами, которые я начал принимать первый раз в жизни, с просыпанием утром и непониманием, в какой реальности находишься, и как бы вернуться в ту реальность, к которой привык, потому что жизнь в Москве была суперкомфортной, налаженной и любимой. А когда ты приезжаешь в другую страну, где у тебя вообще нет ничего, нет никаких связей, и нужно заново все строить, то у кого-то получается, а у кого-то нет», — цитирует Привольнова издание detaly.co.il.

Новая карьера в Израиле

Антон Привольнов (Фото: Instagram*@ anton_privolnov)



«Сейчас все люди, которые работают на проекте, — семья. У нас потрясающая, талантливая команда. В Москве бы я просто не смог собрать их всех вместе. Мы проводим времени друг с другом больше, чем со своими родными», — рассказывал Привольнов о работе над новым шоу.