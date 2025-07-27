«Привыкание проходило с антидепрессантами»: Новая жизнь экс-ведущего «Контрольной закупки» Антона Привольнова в Израиле
Помните того самого обаятельного ведущего, который более десяти лет учил нас выбирать качественные продукты в программе «Контрольная закупка»? Антон Привольнов казался неотъемлемой частью российского телеэфира — его уверенность в кадре и фирменная ирония сделали его одним из самых узнаваемых лиц Первого канала. Но в 2022 году он неожиданно исчез с экранов, оставив позади успешную карьеру, комфортную жизнь в Москве и даже собственный ресторан. О том, как сейчас живет на земле обетованной бывшая звезда федерального канала, читайте в материале «Радио 1».
Биография артиста
Антон Привольнов родился 1 января 1981 года в Москве. Его отец, Юрий Привольнов, был гитаристом, а позже занялся автомобильным бизнесом. Мать, Татьяна Привольнова, преподавала французский язык. О свой национальности телеведущий никогда не упоминал, но после побега в Израиль большая часть публики сочла, что у него все же есть еврейские корни.
С детства Привольнов мечтал стать актером. В 15 лет он поступил в ГИТИС (мастерская Леонида Хейфеца), приписав себе два года, так как выглядел старше своего возраста. Позже он купил поддельный аттестат, чтобы подтвердить образование, но затем окончил школу экстерном. После института служил в Театре Российской армии, работал официантом в московском ресторане, а затем окончил Школу кино и телевидения.
В 2000 году Привольнов начал работать на ТВЦ в программе «Секреты Фемиды». В 2002 году перешел на Первый канал, где стал ведущим рубрик в передаче «Доброе утро». Его карьера резко пошла вверх, когда он начал вести «Контрольную закупку» (2006–2018) — программу о качестве продуктов, которая сделала его одним из самых узнаваемых ведущих России. Позже он стал постоянным ведущим «Доброго утра» (2014–2019), а в 2021 году присоединился к ток-шоу «Звёзды сошлись» на НТВ.
Кроме работы на ТВ, Привольнов занимался развитием своего ресторана под названием «Пюре». Ведущий сам придумал меню и дизайн трёхэтажного помещения, в интерьер он добавлял вещи из своей жизни: книги, пластинки, раскрашенные бидоны.
Побега никто не ожидал
В августе 2022 года Антон Привольнов неожиданно исчез с российского телевидения и переехал в Тель-Авив. Его отъезд стал полной неожиданностью для коллег и зрителей — ещё в июле он вёл шоу «Звёзды сошлись» на НТВ, а через месяц уже оказался в Израиле.
Телеведущий уехал тихо, объяснив это личными причинами. После 20 лет работы на российском ТВ Привольнов признавался, что почувствовал профессиональное выгорание. Формат развлекательных программ перестал вдохновлять, а образ «телевизионного эксперта по продуктам» стал для него тесен. В интервью он отмечал:
«Я был готов к тому, что не будет больше в моей жизни телевидения и всего, что с ним связано, но почему-то прямо перед отъездом купил себе микрофон-петличку для телефона и штатив. Думаю, на всякий случай, пусть будут инструменты».
Хотя Привольнов избегал открытых политических заявлений, его переезд совпал с массовой эмиграцией российских медийных персон после начала СВО. В Израиле он присоединился к сообществу русскоязычных блогеров, включая критиков российских властей.
Трудности адаптации
Первые месяцы в новой стране стали настоящим испытанием. Вместо комфортной московской жизни с домработницей и помощниками Привольнов столкнулся с бытовыми трудностями: снимал квартиру с плесенью, боролся с гигантскими тараканами и языковым барьером. Психологическое состояние тоже оставляло желать лучшего — телезвезда признавался, что какое-то время даже принимал антидепрессанты.
«Привыкание проходило с антидепрессантами, которые я начал принимать первый раз в жизни, с просыпанием утром и непониманием, в какой реальности находишься, и как бы вернуться в ту реальность, к которой привык, потому что жизнь в Москве была суперкомфортной, налаженной и любимой. А когда ты приезжаешь в другую страну, где у тебя вообще нет ничего, нет никаких связей, и нужно заново все строить, то у кого-то получается, а у кого-то нет», — цитирует Привольнова издание detaly.co.il.
Новая карьера в Израиле
Однако уже скоро Привольнов нашел себя в новой реальности. Его YouTube-канал «Есть будем?», посвященный кулинарии, быстро набрал популярность. Сотрудничество со студией «Шенкин 40» позволило запустить подкасты о жизни эмигрантов. А в 2025 году он даже открывал фестиваль блогеров в Хайфе.
«Сейчас все люди, которые работают на проекте, — семья. У нас потрясающая, талантливая команда. В Москве бы я просто не смог собрать их всех вместе. Мы проводим времени друг с другом больше, чем со своими родными», — рассказывал Привольнов о работе над новым шоу.
С момента отъезда Антона Привольнова в Израиль прошло уже три года. Несмотря на критику со стороны некоторых коллег и поклонников, ничто не мешает ему вернуться — и, возможно, это произойдет, когда наступят более благоприятные времена.