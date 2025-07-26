Кадыров опубликовал первый пост после новостей о его спасении в Турции

26 июля 2025, 15:25

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале первый пост после сообщений турецких СМИ о том, что его якобы спасли в Бодруме.