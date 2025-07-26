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Кадыров опубликовал первый пост после новостей о его спасении в Турции

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале первый пост после сообщений турецких СМИ о том, что его якобы спасли в Бодруме.



Лидер Чечни посвятил публикацию взятому в плен боевику ВСУ. Текст ведется от лица Кадырова, но его самого в кадре прикрепленного к посту видео нет.

Когда именно был подготовлен этот материал, установить невозможно.

Ранее в Турции заявили о якобы спасении Кадырова на пляже. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Екатерина Коршунова

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