Кадыров опубликовал первый пост после новостей о его спасении в Турции
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале первый пост после сообщений турецких СМИ о том, что его якобы спасли в Бодруме.
Лидер Чечни посвятил публикацию взятому в плен боевику ВСУ. Текст ведется от лица Кадырова, но его самого в кадре прикрепленного к посту видео нет.
Когда именно был подготовлен этот материал, установить невозможно.
Ранее в Турции заявили о якобы спасении Кадырова на пляже. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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