На Украине мотоциклиста сбили сотрудники ТЦК при мобилизации
На Украине сотрудники ТЦК сломали ногу мотоциклисту при мобилизации. Как сообщают украинские СМИ, инцидент произошел, когда мужчина передвигался по дороге.
Украинские военкомы намеренно перегородили ему путь на автобусе и повалили транспорт, в результате чего военнообязанный сломал ногу. Женщина, которая стала свидетельницей происходящего, услышала от военных угрозы в свой адрес, поскольку снимала инцидент на камеру. Информация получена из местного паблика поселка Клесов, Ровненской области Украины.
Мобилизация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Людей хватают прямо на улицах, во время работы или каких-либо мероприятий. Недавно Владимир Зеленский продлил военное положение в республике до 5 ноября.
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