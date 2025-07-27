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На Украине мотоциклиста сбили сотрудники ТЦК при мобилизации

На Украине мотоциклисту сломали ногу сотрудники ТЦК при мобилизации
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На Украине сотрудники ТЦК сломали ногу мотоциклисту при мобилизации. Как сообщают украинские СМИ, инцидент произошел, когда мужчина передвигался по дороге.



Украинские военкомы намеренно перегородили ему путь на автобусе и повалили транспорт, в результате чего военнообязанный сломал ногу. Женщина, которая стала свидетельницей происходящего, услышала от военных угрозы в свой адрес, поскольку снимала инцидент на камеру. Информация получена из местного паблика поселка Клесов, Ровненской области Украины.

Мобилизация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Людей хватают прямо на улицах, во время работы или каких-либо мероприятий. Недавно Владимир Зеленский продлил военное положение в республике до 5 ноября.

Никита Кротов

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