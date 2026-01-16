Продление школьных каникул, имущество украинских олигархов и проблемы с энергоснабжением: последние новости СВО на 16 января
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Ночные атаки на Рязань и ВоронежНочью в Рязани беспилотники противника врезались в две многоэтажки. Это привело к выбитым окнам, обрушившимся балконам и поврежденному фасаду. В пригороде Воронежа прогремело не менее пяти взрывов.
Проблемы с энергоснабжением на УкраинеХолодные морозы усугубляют ситуацию с энергетикой Украины. В Киеве и Днепропетровске электричество может отсутствовать до 14 часов. Лопаются трубы, школьные каникулы продлевают. Владимир Зеленский жалуется, что 400 тысяч человек в Днепропетровске остались без света. Ограничивают уличное освещение и подсветку зданий, а комендантский час смягчают, чтобы люди могли добраться до обогревательных пунктов.
Тактические успехи на Сумском направленииНа Сумском направлении группировка войск «Север» ежедневно фиксирует тактические успехи в Сумском и Краснопольском районах. Противник пытается контратаковать южнее Варачино, но разведка вскрывает их планы.
Удары по БелгородуВ Белгороде готовят пункты обогрева из-за последствий ударов ВСУ по энергетике. В результате атаки двух беспилотников в поселке Малиновка пострадали два гражданина, в том числе глава администрации. Также ранен мужчина в селе Глотово.
Бои на Харьковском направленииНа Харьковском направлении продолжаются бои. Группировка войск «Север» ведет наступательные действия в районе Старицы, возле Лимана и Волчанских Хуторов.
Ситуация в КупянскеВ Купянске продолжаются ожесточенные бои. Сообщают о нескольких очагах обороны наших подразделений. Помимо этого, они работают над устранением паники и поддержанием боевой готовности.
Уничтожение логистики противникаСеверо-западнее Красного Лимана наши силы уничтожают логистику врага через Северский Донец. Разрушены переправы и идут бои южнее Ямполя.
Продвижение на Краматорском направленииНа Краматорском направлении противник сообщает о нашем продвижении вдоль лесополос и дороги в сторону Миньковки. Это часть общего плана по давлению на агломерацию от Константиновки до Славянска. Бои идут у Константиновки и севернее Яблоновки.
Контратаки под ГуляйполемУ Гуляйполя ВСУ продолжают контратаковать действия группировки войск «Восток». Противник бросает отдельные штурмовые группы, но наши силы успешно отражают атаки, уничтожая живую силу и технику врага.
Проблемы с электроснабжением в ЗапорожьеВ Запорожской области из-за атак ВСУ около 87 тысяч человек остались без электричества. Бои идут за Приморское и в районе Лукьяновское-Павловка-Новобойковское.
Гибель местных жителей в Херсонской областиВ Херсонской области сообщили о гибели гражданского в Новой Маячке от удара БПЛА по грузовику. Трое людей получили ранения в Каховке, Великих Копанях и Бехтерах.
Главные заявления Владимира Путина на церемонии вручения верительных грамот
- Россия продолжит последовательно добиваться поставленных целей, пока Украина не выражает готовность к урегулированию;
- Мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше.
Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло РоссииИмущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
«Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — все сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведется», — рассказал он.
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 106 украинских БПЛАВ ночь с 15 на 16 января российские средства ПВО успешно справились с угрозой и перехватили 106 беспилотников, которые летели с Украины. Об этом рассказали в Минобороны России.
Из них 44 дрона сбили над Белгородской областью, 22 — над Рязанской, 11 — над Ростовской, еще 11 — над Воронежской. Семь дронов уничтожили над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской областями. Один БПЛА сбили над Крымом, а также по одному — над Орловской и Липецкой областями.