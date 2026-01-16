Достижения.рф

Продление школьных каникул, имущество украинских олигархов и проблемы с энергоснабжением: последние новости СВО на 16 января

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».



Ночные атаки на Рязань и Воронеж

Ночью в Рязани беспилотники противника врезались в две многоэтажки. Это привело к выбитым окнам, обрушившимся балконам и поврежденному фасаду. В пригороде Воронежа прогремело не менее пяти взрывов.

Проблемы с энергоснабжением на Украине

Холодные морозы усугубляют ситуацию с энергетикой Украины. В Киеве и Днепропетровске электричество может отсутствовать до 14 часов. Лопаются трубы, школьные каникулы продлевают. Владимир Зеленский жалуется, что 400 тысяч человек в Днепропетровске остались без света. Ограничивают уличное освещение и подсветку зданий, а комендантский час смягчают, чтобы люди могли добраться до обогревательных пунктов.

Тактические успехи на Сумском направлении

На Сумском направлении группировка войск «Север» ежедневно фиксирует тактические успехи в Сумском и Краснопольском районах. Противник пытается контратаковать южнее Варачино, но разведка вскрывает их планы.

Удары по Белгороду

В Белгороде готовят пункты обогрева из-за последствий ударов ВСУ по энергетике. В результате атаки двух беспилотников в поселке Малиновка пострадали два гражданина, в том числе глава администрации. Также ранен мужчина в селе Глотово.

Бои на Харьковском направлении

На Харьковском направлении продолжаются бои. Группировка войск «Север» ведет наступательные действия в районе Старицы, возле Лимана и Волчанских Хуторов.

Ситуация в Купянске

В Купянске продолжаются ожесточенные бои. Сообщают о нескольких очагах обороны наших подразделений. Помимо этого, они работают над устранением паники и поддержанием боевой готовности.

Уничтожение логистики противника

Северо-западнее Красного Лимана наши силы уничтожают логистику врага через Северский Донец. Разрушены переправы и идут бои южнее Ямполя.

Продвижение на Краматорском направлении

На Краматорском направлении противник сообщает о нашем продвижении вдоль лесополос и дороги в сторону Миньковки. Это часть общего плана по давлению на агломерацию от Константиновки до Славянска. Бои идут у Константиновки и севернее Яблоновки.

Контратаки под Гуляйполем

У Гуляйполя ВСУ продолжают контратаковать действия группировки войск «Восток». Противник бросает отдельные штурмовые группы, но наши силы успешно отражают атаки, уничтожая живую силу и технику врага.

Проблемы с электроснабжением в Запорожье

В Запорожской области из-за атак ВСУ около 87 тысяч человек остались без электричества. Бои идут за Приморское и в районе Лукьяновское-Павловка-Новобойковское.

Гибель местных жителей в Херсонской области

В Херсонской области сообщили о гибели гражданского в Новой Маячке от удара БПЛА по грузовику. Трое людей получили ранения в Каховке, Великих Копанях и Бехтерах.

Главные заявления Владимира Путина на церемонии вручения верительных грамот

  • Россия продолжит последовательно добиваться поставленных целей, пока Украина не выражает готовность к урегулированию;
  • Мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто чем скорее, тем лучше.

Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России

Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло в собственность России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
«Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — все сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведется», — рассказал он.

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 106 украинских БПЛА

В ночь с 15 на 16 января российские средства ПВО успешно справились с угрозой и перехватили 106 беспилотников, которые летели с Украины. Об этом рассказали в Минобороны России.

Из них 44 дрона сбили над Белгородской областью, 22 — над Рязанской, 11 — над Ростовской, еще 11 — над Воронежской. Семь дронов уничтожили над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской областями. Один БПЛА сбили над Крымом, а также по одному — над Орловской и Липецкой областями.
