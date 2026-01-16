Малков: при атаке дронов ВСУ на Рязанскую область пострадали два человека
Минувшей ночью Рязанская область столкнулась с атакой украинских беспилотников. В результате инцидента пострадали два человека, которым оказали амбулаторную помощь.
Губернатор Павел Малков сообщил о повреждениях фасадов двух многоэтажных домов в своем Telegram-канале. Один из них еще не заселен. Обломки беспилотников упали на территорию промышленных предприятий, но серьезных последствий удалось избежать.
Во время ночной операции защитники региона уничтожили 22 БПЛА. Несмотря на напряженную ситуацию, жертв среди населения не зафиксировали.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
