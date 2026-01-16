Достижения.рф

Житель Красноармейска рассказал, как полтора года скрывался от ТЦК

РИА Новости: житель Красноармейска полтора года сидел дома, скрываясь от ТЦК
Беженец из Красноармейска Сергей Петров рассказал РИА Новости о своем непростом опыте. Он провел дома полтора года, укрываясь от территориального центра комплектования.



Мужчина пытался получить трудовую книжку, но столкнулся с требованием обратиться в военкомат.

«Я думаю, что лучше трудовая пусть у них останется, чем жизнь», — рассказал он.

Киевский режим испытывает нехватку личного состава. Насильственные методы военкомов по задержанию призывников вызывают недовольство и протесты среди населения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
