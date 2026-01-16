Житель Красноармейска рассказал, как полтора года скрывался от ТЦК
РИА Новости: житель Красноармейска полтора года сидел дома, скрываясь от ТЦК
Беженец из Красноармейска Сергей Петров рассказал РИА Новости о своем непростом опыте. Он провел дома полтора года, укрываясь от территориального центра комплектования.
Мужчина пытался получить трудовую книжку, но столкнулся с требованием обратиться в военкомат.
«Я думаю, что лучше трудовая пусть у них останется, чем жизнь», — рассказал он.
Киевский режим испытывает нехватку личного состава. Насильственные методы военкомов по задержанию призывников вызывают недовольство и протесты среди населения.
