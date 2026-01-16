Житель Красноармейска рассказал, как полтора года скрывался от ТЦК

16 января 2026, 10:01

РИА Новости: житель Красноармейска полтора года сидел дома, скрываясь от ТЦК

Фото: iStock/megaflopp

Беженец из Красноармейска Сергей Петров рассказал РИА Новости о своем непростом опыте. Он провел дома полтора года, укрываясь от территориального центра комплектования.





Мужчина пытался получить трудовую книжку, но столкнулся с требованием обратиться в военкомат.





«Я думаю, что лучше трудовая пусть у них останется, чем жизнь», — рассказал он.