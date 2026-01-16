Politico: британские морпехи на учениях в Норвегии готовятся к войне с Россией
На севере Норвегии, в Camp Viking, британские морские пехотинцы проводят учения, направленные на подготовку к возможному конфликту с Россией, пишет газета Politico.
Эти маневры имитируют действия в рамках статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне.
Издание сообщает, что в условиях глубокого снега и арктических гор военные отрабатывают сценарии, связанные с угрозами со стороны РФ. В 2026 году база примет 1,5 тысячи солдат, а к 2027 году их численность вырастет до двух тысяч.
Командующий силами спецназа Британии бригадный генерал Джейми Норман отметил, что учения отражают новую реальность. Он подчеркнул, что мир изменился, и подготовка к возможным угрозам становится приоритетом для армии.
