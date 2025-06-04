Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников за ночь
Дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за ночь. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
По информации МО РФ, четыре БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, два — над Курской областью, и один — над Белгородской областью.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
На Черноморском побережье спустя три часа отменили ракетную опасность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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