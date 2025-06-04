На Черноморском побережье спустя три часа отменили ракетную опасность
В связи с последними данными, Центр оповещения Краснодарского края сообщил об отмене угрозы «Ракетная опасность» на территории Черноморского побережья. Об этом пишет РИА Новости.
Предупреждение действовало в течение трех часов и касалось таких городов, как Новороссийск, Сочи, ФТ Сириус и Темрюкский район.
Сигналы о ракетной опасности начали поступать в указанные населенные пункты с 23:07 по местному времени. В настоящее время ситуация стабилизировалась, и местные жители могут вернуться к привычной жизни без опасений.
МЧС России продолжает следить за ситуацией и призывает граждан оставаться бдительными и следить за официальными источниками информации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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