Продвижение ВС РФ, удары по военной инфраструктуре Украины, потери ВСУ и пленные: последние новости СВО на 8 октября
Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях спецоперации. Минобороны РФ заявило об ударах по предприятиям ВПК Украины и отражении массированной атаки беспилотников над российскими регионами. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Продвижение российских войскМинобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» продвигаются в районе Доброполья в ДНР. Военные заняли парковую зону и часть шахты «Добропольская». По информации ведомства, группировка «Север» ведет бои за Николаевку, Варваровку, Резниково, Нефедовку и Лобановку на харьковском направлении.
Российские артиллеристы группировки «Юг» обнаружили позиции украинских военных после того, как заметили белье во дворе частного дома. Наводчик подразделения группировки «Север» с позывным Малой рассказал РИА Новости, что расчет делает первый выстрел примерно через минуту после получения задачи. Наведение на цель занимает около 30 секунд.
Военнослужащий группировки «Восток» с позывным Вдова сообщил, что российские бойцы пресекли попытку атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Запорожской области. По данным Минобороны, операторы БПЛА Псковского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки «Центр» за один вылет уничтожили два танка ВСУ.
Удары по военной инфраструктуре УкраиныВооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Как заявило Минобороны, на этих объектах производили крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники. Авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации ВСУ в Красном Молочаре в ДНР и Орехове Запорожской области.
Кроме того, Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу, который вез в Одессу грузы для обеспечения украинской армии. Российские силы поразили судно во время перехода по морю. Энергохолдинг ДТЭК сообщил об экстренных отключениях электричества в Киеве и Киевской области. Причину ограничений компания не назвала.
Потери ВСУ и пленныеПо оценке Минобороны РФ, за сутки украинская армия потеряла до 1440 военнослужащих. Стрелок группировки «Восток» с позывным Добрый рассказал РИА Новости, что в Запорожской области восемь украинских военнослужащих старше 60 лет сдались ему в плен без боя.
Агенство опубликовало радиоперехват, согласно которому украинский командир с позывным Милан пытался вернуть на позицию военнослужащего с позывным Морж. Тот, по этим данным, ушел примерно на 10 километров от горящего блиндажа. Командир инженерно-саперного взвода группировки «Север» с позывным Ким сообщил, что украинские военные при отходе на харьковском направлении минируют гражданские объекты. Он отметил, что саперы находят ловушки, замаскированные под бытовые предметы.
ПВО уничтожила 399 украинских беспилотниковДежурные силы противовоздушной обороны за ночь с 7 на 8 октября уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа, заявило Минобороны России. Аппараты перехватили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областями. Дроны уничтожили над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Татарстаном и акваторией Черного моря.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атака БПЛА повредила линию электропередачи. На месте работают оперативные службы. Глава Курской области Александр Хинштейн рассказал о гибели мужчины в приграничье. По его словам, FPV-дрон атаковал трактор, работавший в поле.
За сутки ВСУ 72 раза обстреляли приграничные районы Курской области из артиллерии, сообщил губернатор. Над регионом силы ПВО уничтожили 160 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших при этих атаках нет.
Контакты России и ТурцииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Анкары содействовать налаживанию прямых контактов между Россией и Украиной. Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Кононученко сообщил РИА Новости, что Киев намерен требовать компенсацию за ущерб природе Украины, который украинская сторона связывает с боевыми действиями.
Тем временем военный комитет НАТО во главе с итальянским адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщило агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе.
ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке провокацийВ Забайкальском крае накануне Единого дня голосования сотрудники ФСБ задержали двух граждан России. В Центре общественных связей ведомства заявили, что подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб и готовили провокации во время выборов в Госдуму.
ВС РФ уничтожили крупный ПВД колумбийских наемников в Харьковской областиВооруженные силы России уничтожили крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников в Харьковской области, заявил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, удар был нанесен по объекту в городе Дергачи. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Запад начал поиск специалистов по ядерной защите среди ликвидаторов ЧАЭССтраны Запада усилили работу над проектами в сфере радиационной и ядерной безопасности. К участию в одной из программ привлекают ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сотрудников украинских атомных станций и бывших работников Запорожской АЭС, рассказала представитель российских силовых структур. Об этом пишет РИА Новости.
Проект предусматривает свыше 220 вакансий. Организаторы ищут ветеранов военной службы с опытом работы в области радиологической и ядерной защиты. Приглашения направили специалистам из постсоветских республик. В первую очередь речь идет о людях, участвовавших в устранении последствий катастрофы на ЧАЭС. Среди них — граждане Литвы, Латвии, Грузии и Украины.
Источник агентства утверждает, что с украинской территории удалось получить образцы контрактов. Их предлагают подписать ветеранам-ликвидаторам Чернобыльской аварии.