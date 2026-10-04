04 октября 2026, 09:41

Фото: Минобороны РФ

Российские войска наносят системные удары по тыловым объектам и логистике ВСУ, одновременно развивая наступление на нескольких направлениях. За минувшие сутки поражены портовая инфраструктура и суда в районе Одессы, укрепления и средства управления дронами в Запорожье, а также позиции противника в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Север» расширяет зону контроля, освобождая населенные пункты и нанося потери украинским формированиям. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Точный удар по укреплениям ВСУ в Запорожье Ликвидация ВСУ в лесах Сумщины Удар по системам управления БПЛА ВСУ на восточном направлении Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Точный удар по укреплениям ВСУ в Запорожье

Ликвидация ВСУ в лесах Сумщины

Фото: Минобороны РФ

Удар по системам управления БПЛА ВСУ на восточном направлении

Успехи группировки войск «Север»