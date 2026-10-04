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Взятие Новой Казачьей, ликвидация укреплений ВСУ в Запорожье и поражение сухогруза под Одессой: последние новости СВО на 4 октября

Фото: Минобороны РФ

Российские войска наносят системные удары по тыловым объектам и логистике ВСУ, одновременно развивая наступление на нескольких направлениях. За минувшие сутки поражены портовая инфраструктура и суда в районе Одессы, укрепления и средства управления дронами в Запорожье, а также позиции противника в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Север» расширяет зону контроля, освобождая населенные пункты и нанося потери украинским формированиям. Подробности — в материале «Радио 1».




Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 559 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Адыгея, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Российские войска продолжают поражать объекты портовой инфраструктуры Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны России. По данным ведомства, в ночь на 4 октября дроны поразили на переходе морем восточнее Одессы сухогруз, доставлявший военное имущество для украинских формирований. Помимо этого, расчеты «Гераней» отработали по логистическому центру «Новая Почта» в Черноморске и дата-центру в Одессе.

Точный удар по укреплениям ВСУ в Запорожье

В Запорожской области разведчики группировки «Восток» с помощью беспилотников обнаружили в лесополосах вражеские опорные пункты, прикрывавшие пути к переднему краю. Там же располагались пункты управления дронами. Координаты целей получили артиллеристы. Самоходные установки 2С1 «Гвоздика» нанесли огневой удар по укреплениям, укрытиям и огневым точкам. В итоге, согласно данным Минобороны РФ, ликвидированы опорные пункты, живая сила, техника и средства связи, обеспечивавшие работу БПЛА. Оборона противника на этом направлении ослаблена, что создает условия для дальнейшего продвижения подразделений российской армии.

Ликвидация ВСУ в лесах Сумщины

Фото: Минобороны РФ
Подразделения группировки «Север» ведут наступление на нескольких участках, формируя защитную зону в Сумской и Харьковской областях. Бойцы ежедневно улучшают положение, вытесняя врага от госграницы ради безопасности гражданских. Активные действия сопровождаются ударами по командным пунктам, дронам, инженерным укреплениям, технике и личному составу ВСУ в зоне СВО на Сумщине.

Оператор беспилотников 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса заметил в лесном массиве живую силу противника и передал координаты командованию. Расчет FPV-дронов на оптоволокне точно навел удар в условиях густой растительности и радиопомех. Цель уничтожена, результат подтвержден объективным контролем.

Удар по системам управления БПЛА ВСУ на восточном направлении

В ходе разведывательных операций операторы дронов из группировки «Восток» обнаружили на вражеских позициях оборудование, обеспечивающее полеты беспилотной авиации противника. Антенны управления, ретрансляторы и спутниковые терминалы Starlink были спрятаны в лесополосах. Выявление аппаратуры было основано на анализе активности дронов и наблюдения за работой расчетов на позициях. После того как координаты средств связи и управления были точно установлены, операторы ударных БПЛА нанесли по ним удары.

В результате удара уничтожены несколько антенн управления, устройств Starlink и другого оборудования, которое использовалось для передачи данных и обеспечения полётов. Выведение из строя средств связи и управления привело к сбоям в работе беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Это затруднило обмен информацией между подразделениями и снизило возможности противника для проведения разведки и нанесения ударов.

Успехи группировки войск «Север»

Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо вокруг формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области, одновременно увеличивая внешнюю зону контроля. Минувшим днем штурмовики 245-го мотострелкового полка успешно провели наступательную операцию, вытеснив украинские войска из села Новая Казачья и установив над ним полный контроль. Перед штурмом военнослужащие очистили воздух от ударных дронов противника, а расчеты БПЛА и артиллерии нанесли удары по скоплению националистов, укрывавшихся в полуразрушенных домах. Закрепившись в селе, ВС РФ приступили к зачистке зданий, подвалов и прилегающей территории.

Кроме того, в кольце окружения идут сражения за освобождение Варваровки, Лобановки и Резниково Харьковской области. Противника уничтожают также возле Николаевки, Нефёдовки, Купино и Чёрного. За сутки потери ВСУ в окружении достигли 35 военнослужащих и одной боевой бронированной машины. При расширении внешней зоны контроля продолжаются активные бои за Приколотное и Сосновый Бор. Огневому поражению подвергаются опорные пункты врага в Хатнем и Фёдоровке.

Удары нанесены по живой силе и технике мотопехотной и механизированной бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии возле Слатино, Сосновки, Великого Бурлука, Металловки, Русских Тишков и Безруков. На Сумщине огневое поражение получили формирования двух аэромобильных, двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах Дорошовки, Рудневки, Хотени, Иволжанского, Никольского, Битицы и Липняка.

Елена Генералова

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