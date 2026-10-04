Взятие Новой Казачьей, ликвидация укреплений ВСУ в Запорожье и поражение сухогруза под Одессой: последние новости СВО на 4 октября
Российские войска наносят системные удары по тыловым объектам и логистике ВСУ, одновременно развивая наступление на нескольких направлениях. За минувшие сутки поражены портовая инфраструктура и суда в районе Одессы, укрепления и средства управления дронами в Запорожье, а также позиции противника в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Север» расширяет зону контроля, освобождая населенные пункты и нанося потери украинским формированиям. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 559 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Адыгея, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныРоссийские войска продолжают поражать объекты портовой инфраструктуры Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны России. По данным ведомства, в ночь на 4 октября дроны поразили на переходе морем восточнее Одессы сухогруз, доставлявший военное имущество для украинских формирований. Помимо этого, расчеты «Гераней» отработали по логистическому центру «Новая Почта» в Черноморске и дата-центру в Одессе.
Точный удар по укреплениям ВСУ в ЗапорожьеВ Запорожской области разведчики группировки «Восток» с помощью беспилотников обнаружили в лесополосах вражеские опорные пункты, прикрывавшие пути к переднему краю. Там же располагались пункты управления дронами. Координаты целей получили артиллеристы. Самоходные установки 2С1 «Гвоздика» нанесли огневой удар по укреплениям, укрытиям и огневым точкам. В итоге, согласно данным Минобороны РФ, ликвидированы опорные пункты, живая сила, техника и средства связи, обеспечивавшие работу БПЛА. Оборона противника на этом направлении ослаблена, что создает условия для дальнейшего продвижения подразделений российской армии.
Ликвидация ВСУ в лесах СумщиныПодразделения группировки «Север» ведут наступление на нескольких участках, формируя защитную зону в Сумской и Харьковской областях. Бойцы ежедневно улучшают положение, вытесняя врага от госграницы ради безопасности гражданских. Активные действия сопровождаются ударами по командным пунктам, дронам, инженерным укреплениям, технике и личному составу ВСУ в зоне СВО на Сумщине.
Оператор беспилотников 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса заметил в лесном массиве живую силу противника и передал координаты командованию. Расчет FPV-дронов на оптоволокне точно навел удар в условиях густой растительности и радиопомех. Цель уничтожена, результат подтвержден объективным контролем.
Удар по системам управления БПЛА ВСУ на восточном направленииВ ходе разведывательных операций операторы дронов из группировки «Восток» обнаружили на вражеских позициях оборудование, обеспечивающее полеты беспилотной авиации противника. Антенны управления, ретрансляторы и спутниковые терминалы Starlink были спрятаны в лесополосах. Выявление аппаратуры было основано на анализе активности дронов и наблюдения за работой расчетов на позициях. После того как координаты средств связи и управления были точно установлены, операторы ударных БПЛА нанесли по ним удары.
В результате удара уничтожены несколько антенн управления, устройств Starlink и другого оборудования, которое использовалось для передачи данных и обеспечения полётов. Выведение из строя средств связи и управления привело к сбоям в работе беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Это затруднило обмен информацией между подразделениями и снизило возможности противника для проведения разведки и нанесения ударов.
Успехи группировки войск «Север»Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо вокруг формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области, одновременно увеличивая внешнюю зону контроля. Минувшим днем штурмовики 245-го мотострелкового полка успешно провели наступательную операцию, вытеснив украинские войска из села Новая Казачья и установив над ним полный контроль. Перед штурмом военнослужащие очистили воздух от ударных дронов противника, а расчеты БПЛА и артиллерии нанесли удары по скоплению националистов, укрывавшихся в полуразрушенных домах. Закрепившись в селе, ВС РФ приступили к зачистке зданий, подвалов и прилегающей территории.
Кроме того, в кольце окружения идут сражения за освобождение Варваровки, Лобановки и Резниково Харьковской области. Противника уничтожают также возле Николаевки, Нефёдовки, Купино и Чёрного. За сутки потери ВСУ в окружении достигли 35 военнослужащих и одной боевой бронированной машины. При расширении внешней зоны контроля продолжаются активные бои за Приколотное и Сосновый Бор. Огневому поражению подвергаются опорные пункты врага в Хатнем и Фёдоровке.
Удары нанесены по живой силе и технике мотопехотной и механизированной бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии возле Слатино, Сосновки, Великого Бурлука, Металловки, Русских Тишков и Безруков. На Сумщине огневое поражение получили формирования двух аэромобильных, двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах Дорошовки, Рудневки, Хотени, Иволжанского, Никольского, Битицы и Липняка.