Красногорск отправил бойцам СВО два легковых автомобиля

07 октября 2026, 14:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Две легковые машины отправили в зону проведения специальной военной операции из Красногорска. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





О том, что на передовой нужны автомобили, боец СВО Дмитрий Андреевич рассказал на встрече с главой городского округа Дмитрием Волковым.





«Передали машины для нашего героя, бойца СВО Дмитрия Андреевича и его сослуживцев, которые выполняют задачи на Славянском направлении. Вместе с машинами отправляем материалы для обустройства позиций. Скоро всё это направится к месту выполнения боевых задач», — написал Волков в своих соцсетях.

«Дроны достигают скорости 150 километров в час. Поэтому нужны машины с хорошей скоростью. Это облегчит выполнение поставленных нам боевых задач. Очень весомая и необходимая вещь», — сказал Сизинцев.