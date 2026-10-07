Красногорск отправил бойцам СВО два легковых автомобиля
Две легковые машины отправили в зону проведения специальной военной операции из Красногорска. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
О том, что на передовой нужны автомобили, боец СВО Дмитрий Андреевич рассказал на встрече с главой городского округа Дмитрием Волковым.
«Передали машины для нашего героя, бойца СВО Дмитрия Андреевича и его сослуживцев, которые выполняют задачи на Славянском направлении. Вместе с машинами отправляем материалы для обустройства позиций. Скоро всё это направится к месту выполнения боевых задач», — написал Волков в своих соцсетях.Важность легковых машин на передовой отметил участник СВО Дмитрий Сизинцев.
«Дроны достигают скорости 150 километров в час. Поэтому нужны машины с хорошей скоростью. Это облегчит выполнение поставленных нам боевых задач. Очень весомая и необходимая вещь», — сказал Сизинцев.Перед отправкой оба автомобиля благословили и окропили святой водой.