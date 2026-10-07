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Красногорск отправил бойцам СВО два легковых автомобиля

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Две легковые машины отправили в зону проведения специальной военной операции из Красногорска. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



О том, что на передовой нужны автомобили, боец СВО Дмитрий Андреевич рассказал на встрече с главой городского округа Дмитрием Волковым.

«Передали машины для нашего героя, бойца СВО Дмитрия Андреевича и его сослуживцев, которые выполняют задачи на Славянском направлении. Вместе с машинами отправляем материалы для обустройства позиций. Скоро всё это направится к месту выполнения боевых задач», — написал Волков в своих соцсетях.
Важность легковых машин на передовой отметил участник СВО Дмитрий Сизинцев.

«Дроны достигают скорости 150 километров в час. Поэтому нужны машины с хорошей скоростью. Это облегчит выполнение поставленных нам боевых задач. Очень весомая и необходимая вещь», — сказал Сизинцев.
Перед отправкой оба автомобиля благословили и окропили святой водой.

Лев Каштанов

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