Продвижение ВС РФ в Запорожской и Днепропетровской областях, бои за Купянск и удары по инфраструктуре ВСУ: последние новости СВО

Фото: istockphoto / Evgeny555

Российские войска продолжают вести активные боевые действия по всей линии соприкосновения. На ключевых направлениях фиксируются как продвижение ВС РФ, так и попытки контратак со стороны украинских подразделений. Подробнее о ситуации в зоне специальной военной операции 17 сентября, расскажет «Радио 1».



Сумское направление: отражение атак и удары по инфраструктуре

На Сумском фронте продолжаются встречные бои. В районе Садков украинские силы усилили давление на фланги ВС РФ, однако российские подразделения отразили две контратаки в районах Алексеевки и Садков. Кроме того, в Сумской области уничтожена газораспределительная станция, которая использовалась украинской армией. Вблизи границы с Курской областью российские войска ведут зачистку села Павловка.

Харьковское направление: закрепление в Купянске

В районе Харькова российские штурмовые группы продвигаются на хатненском участке фронта, в лесистой зоне возле Синельниково. В Купянске подразделения ВС РФ закрепились в городской застройке и заняли позиции в районе местной больницы. Бои в центре города продолжаются, украинские силы постепенно вытесняются с занимаемых рубежей.

Краснолиманское и Северское направления: продвижение в лесничествах и у Ямполя

В районе Красного Лимана российские войска расширили контроль, продвинувшись в Серебрянском лесничестве и на восточной окраине парка «Святые горы». На Северском направлении бои идут за Григоровку и Серебрянку. Подразделения ВС РФ закрепились на западной окраине Григоровки и продвигаются южнее. В районе Ямполя российские силы оказывают давление на украинскую оборону, стремясь прорвать её.

Красноармейское (Покровское) направление: зачистка Муравки

Российские войска полностью освободили село Муравка, которое имело стратегическое значение для противника. Контроль над этим населённым пунктом открывает возможности для наступления на Новопавловку и Гришино. Одновременно ВС РФ ведут наступательные действия в районах Нового Шахово, Грузского и Золотого Колодца, а также нарушают логистику противника в районе Шахово. Украинские силы пытаются контратаковать в районах Панковки и Никаноровки, но без успеха.

Запорожское направление: ожесточённые бои за укрепрайоны

После освобождения Ольговского российские войска наступают в направлении Полтавки и Новониколаевки. В Полтавке украинские подразделения удерживают укрепрайон, но атаки ВС РФ ведутся с двух сторон — с юга и запада. Продолжается штурм Новоивановки: восточная часть уже под контролем российских подразделений. В Приморском и Степногорске идут тяжёлые бои с участием десантно-штурмовых полков, которые действуют слаженно и с минимальными потерями.

Днепропетровское направление: освобождение Новоивановки

Важным успехом стало освобождение села Новоивановка в Днепропетровской области. Этот населённый пункт является последним перед агломерацией с центром в Успеновке. До следующего села — Нововасильевского — остаётся около трёх километров. Контроль над районом создаёт прочный плацдарм для наступления на Гуляйполе — один из ключевых узлов обороны украинских войск в регионе.

Удары по тыловой инфраструктуре ВСУ

Российские силы продолжают наносить удары по складам и объектам снабжения украинской армии. В Киеве поражён склад с боеприпасами, размещённый в гражданском помещении. Подобные объекты официально считаются законными военными целями, так как используются для хранения вооружения.

Работа ПВО России ночью 17 сентября

Минобороны России сообщило об успешной работе систем противовоздушной обороны в ночь на 17 сентября. Всего было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных ВСУ. По три дрона были сбиты над Ростовской и Брянской областями. Ещё один беспилотник уничтожен над Воронежской областью, и один — над Курской. Ранее в течение суток ПВО также ликвидировало пять украинских беспилотников: два — над Белгородской областью, два — над Ростовской и один — над Воронежской.

Реакция США: Трамп о возможных переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять участие в потенциальных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, Украине придётся пойти на компромисс для завершения конфликта.
Дайана Хусинова

