Российские войска продолжают вести активные боевые действия по всей линии соприкосновения. На ключевых направлениях фиксируются как продвижение ВС РФ, так и попытки контратак со стороны украинских подразделений. Подробнее о ситуации в зоне специальной военной операции 17 сентября, расскажет «Радио 1».
Сумское направление: отражение атак и удары по инфраструктуре
На Сумском фронте продолжаются встречные бои. В районе Садков украинские силы усилили давление на фланги ВС РФ, однако российские подразделения отразили две контратаки в районах Алексеевки и Садков. Кроме того, в Сумской области уничтожена газораспределительная станция, которая использовалась украинской армией. Вблизи границы с Курской областью российские войска ведут зачистку села Павловка.
Харьковское направление: закрепление в Купянске
В районе Харькова российские штурмовые группы продвигаются на хатненском участке фронта, в лесистой зоне возле Синельниково. В Купянске подразделения ВС РФ закрепились в городской застройке и заняли позиции в районе местной больницы. Бои в центре города продолжаются, украинские силы постепенно вытесняются с занимаемых рубежей.
Краснолиманское и Северское направления: продвижение в лесничествах и у Ямполя
В районе Красного Лимана российские войска расширили контроль, продвинувшись в Серебрянском лесничестве и на восточной окраине парка «Святые горы». На Северском направлении бои идут за Григоровку и Серебрянку. Подразделения ВС РФ закрепились на западной окраине Григоровки и продвигаются южнее. В районе Ямполя российские силы оказывают давление на украинскую оборону, стремясь прорвать её.
Российские войска полностью освободили село Муравка, которое имело стратегическое значение для противника. Контроль над этим населённым пунктом открывает возможности для наступления на Новопавловку и Гришино. Одновременно ВС РФ ведут наступательные действия в районах Нового Шахово, Грузского и Золотого Колодца, а также нарушают логистику противника в районе Шахово. Украинские силы пытаются контратаковать в районах Панковки и Никаноровки, но без успеха.
Запорожское направление: ожесточённые бои за укрепрайоны
После освобождения Ольговского российские войска наступают в направлении Полтавки и Новониколаевки. В Полтавке украинские подразделения удерживают укрепрайон, но атаки ВС РФ ведутся с двух сторон — с юга и запада. Продолжается штурм Новоивановки: восточная часть уже под контролем российских подразделений. В Приморском и Степногорске идут тяжёлые бои с участием десантно-штурмовых полков, которые действуют слаженно и с минимальными потерями.
Важным успехом стало освобождение села Новоивановка в Днепропетровской области. Этот населённый пункт является последним перед агломерацией с центром в Успеновке. До следующего села — Нововасильевского — остаётся около трёх километров. Контроль над районом создаёт прочный плацдарм для наступления на Гуляйполе — один из ключевых узлов обороны украинских войск в регионе.
Удары по тыловой инфраструктуре ВСУ
Российские силы продолжают наносить удары по складам и объектам снабжения украинской армии. В Киеве поражён склад с боеприпасами, размещённый в гражданском помещении. Подобные объекты официально считаются законными военными целями, так как используются для хранения вооружения.
Работа ПВО России ночью 17 сентября
Минобороны России сообщило об успешной работе систем противовоздушной обороны в ночь на 17 сентября. Всего было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных ВСУ. По три дрона были сбиты над Ростовской и Брянской областями. Ещё один беспилотник уничтожен над Воронежской областью, и один — над Курской. Ранее в течение суток ПВО также ликвидировало пять украинских беспилотников: два — над Белгородской областью, два — над Ростовской и один — над Воронежской.
Реакция США: Трамп о возможных переговорах
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять участие в потенциальных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, Украине придётся пойти на компромисс для завершения конфликта.