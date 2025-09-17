Осудившая СВО группа «Мумий Тролль» придумала, как зарабатывать в России

17 сентября 2025, 09:02

SHOT: группа «Мумий Тролль» зарабатывает в РФ без осудившего СВО Ильи Лагутенко

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Группа «Мумий Тролль», лидер которой осудил СВО и отказался от выступлений в России, нашла способ, как продолжать зарабатывать в стране. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Барабанщик Олег Пунгин вместе с бывшими участниками коллектива основал кавер-группу «МТ Б/У» для исполнения старых хитов. Все права на песни принадлежат Илье Лагутенко, который знает о деятельности своих коллег. Бас-гитарист Павел Волк параллельно подрабатывает в группе «Моя Мишель».

«С гастролями группы всем составом вместе с лидером дела обстоят не очень», — говорится в публикации.