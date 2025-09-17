Осудившая СВО группа «Мумий Тролль» придумала, как зарабатывать в России
Группа «Мумий Тролль», лидер которой осудил СВО и отказался от выступлений в России, нашла способ, как продолжать зарабатывать в стране. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Барабанщик Олег Пунгин вместе с бывшими участниками коллектива основал кавер-группу «МТ Б/У» для исполнения старых хитов. Все права на песни принадлежат Илье Лагутенко, который знает о деятельности своих коллег. Бас-гитарист Павел Волк параллельно подрабатывает в группе «Моя Мишель».
«С гастролями группы всем составом вместе с лидером дела обстоят не очень», — говорится в публикации.Так, до конца года запланировано всего три концерта — в Цюрихе, Дубае и Ташкенте. При этом Пунгин и Волк отменяют планы в РФ, когда Лагутенко зовет их выступать за границу. Музыканты принимают заказы на корпоративы по прошлогодней цене — 80 тысяч долларов.
Отмечается, что у Лагутенко сохраняется бизнес в России — ООО «Лагуна», чистая прибыль которого составила 15 миллионов рублей за прошлый год. Компания занимается продажей музыкальных записей.