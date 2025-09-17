Белгородского чиновника обвиняют в вымогательстве у пострадавших от ВСУ граждан
Чиновника из Белгородской области подозревают в вымогательстве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Речь идёт о главе одного из населённых пунктов приграничного района области. Чиновник занимался выплатой компенсаций пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ. Он оценивал ущерб, причинённый автомобилям жителей, и помогал оформлять документы для получения государственной компенсации. Однако после того, как собственники получали выплаты, он навещал их и требовал часть денег за «содействие».
В результате оперативных мероприятий сотрудники ФСБ задержали главу поселения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Теперь чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.
