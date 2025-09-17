Белгородского чиновника обвиняют в вымогательстве у пострадавших от ВСУ граждан

17 сентября 2025, 10:11

Белгородскому чиновнику грозит шесть лет тюрьмы за махинации с выплатами

Фото: iStock/simpson33

Чиновника из Белгородской области подозревают в вымогательстве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.