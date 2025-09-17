Достижения.рф

В Белгородской области беспилотник ВСУ повредил здание больницы

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Больница попала под удар беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.



Вражеская атака привела к повреждению здания. Информация о пострадавших и другие детали инцидента не приводятся.

«В результате инцидента с участием БПЛА во вторник в Белгородской области было повреждено здание больницы», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе Белгородской области при атаках украинских дронов погибли две женщины, еще три человека пострадали.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0