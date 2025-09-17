В Белгородской области беспилотник ВСУ повредил здание больницы

17 сентября 2025, 11:13

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Больница попала под удар беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.





Вражеская атака привела к повреждению здания. Информация о пострадавших и другие детали инцидента не приводятся.

«В результате инцидента с участием БПЛА во вторник в Белгородской области было повреждено здание больницы», — сказал собеседник агентства.