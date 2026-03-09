Прорыв обороны ВСУ под Сумами и штурм Суворово: последние новости СВО на 9 марта
За сутки российские штурмовики продвинулись вглубь обороны ВСУ в Сумской области, зачистили населенный пункт в ДНР и готовятся к броску на важный для ВСУ логистический узел. Подробности — в материале «Радио 1».
Курская область и Сумское направлениеПодразделения группировки «Север» за минувший день продвинулись до 250 метров вглубь украинских оборонительных рубежей в Сумской области. Наиболее успешно бойцы действовали в окрестностях Грабовского, оттолкнувшись от ранее освобожденного населенного пункта к лесному массиву южнее сел.
Как пишет канал «Северный ветер», солдаты 34-й мотострелковой бригады взяли в плен троих солдат ВСУ из теробороны. На Глуховском направлении противника продавили на двух участках, на Сумском — сразу на восьми.
У границ Курской области фронт на Тёткинском и Глушковском участках остается стабильным, там работают артиллерия и беспилотники.
Донецкая Народная РеспубликаВ ДНР российские войска наращивают силы в направлении Доброполья от Гришино. Штурмовики расширяют контроль территории в окрестностях села Суворово. Успешное наступление позволило полностью зачистить населенный пункт и прилегающую к нему балку. ВС РФ подошли вплотную к Сухецкому, которое служило для ВСУ логистическим узлом для переброски личного состава.
На Славянском направлении подразделения группировки «Юг» оттесняют противника в сторону канала Северский Донец – Донбасс, приближаясь к укреплениям ВСУ у Калеников.
Как отмечает канал «Рыбарь», на северном фланге штурмовики выбили ВСУ из балки Широкий Яр и крупного опорного пункта на горе Верблюдка. Сейчас передовые группы действуют ниже Кривой Луки, взятие контроля над которой позволит наступать во фланг украинских формирований в Калениках и Пискуновке.
Взятие Рай-Александровки, главного логистического узла для ВСУ, откроет путь на Славянск. У противника уже назревают проблемы со снабжением из-за постоянных ударов дронов.
Харьковская областьНаиболее напряженная обстановка сохраняется в районе Волчанских Хуторов, где украинские боевики регулярно атакуют позиции ВС РФ. На Липцовском направлении российские войска наступают на село Весёлое с трех сторон. Продвижение вглубь позиций противника за сутки составило до 400 метров.
Ликвидированы опорные пункты украинской армии в окрестностях Терновой и в лесных массивах Волчанского района. Также уничтожены солдаты ВСУ, пытавшиеся форсировать реку Волчья, у села Волоховка.
Итоги недели: семь освобожденных населенных пунктовПо подсчетам РИА Новости, со 2 по 8 марта под контроль ВС РФ перешли семь населенных пунктов. Четыре из них находятся в ДНР и по одному в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. За предыдущую неделю, за период с 23 февраля по 1 марта, армия России освободила пять сел и деревень в зоне СВО.
Побывавшая во всем Донбассе икона: ценный подарок для ПутинаВо время встречи в Кремле с женщинами, представляющими разные профессии, президент России Владимир Путин получил в подарок икону. Святыня, по словам одной из участниц, облетела всю линию боевого соприкосновения.
Глава государства с улыбкой заметил: «у нас ничего не пропадет», когда его попросили принять презент. Также ему вручили кинорежиссерскую хлопушку, использовавшуюся на съемках фильмов о российских военных корреспондентах.