Европа испугалась возможного прекращения поставок США Украине
Европейские государства обеспокоились тем, что на фоне обострения на Ближнем Востоке США могут сократить или приостановить поставки военной помощи Киеву. Об этом 8 марта сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В интервью ТАСС он заявил, что Владимир Зеленский «продолжает истерить», а его партнеры оказались в состоянии растерянности и не понимают, как действовать дальше. Мирошник также отметил, что прекращение американских поставок, по его мнению, станет серьезной проблемой для киевских властей и скажется на их военных возможностях.
Ранее, 5 марта, президент США Дональд Трамп говорил о необходимости заключения соглашения для урегулирования конфликта на Украине. До этого Зеленский допускал резкие высказывания и угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В результате бывшего украинского комика осудили в Словакии.
