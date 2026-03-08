Европа испугалась возможного прекращения поставок США Украине

08 марта 2026, 11:42

Мирошник: Европа пытается сохранить поставки оружия Украине

Европейские государства обеспокоились тем, что на фоне обострения на Ближнем Востоке США могут сократить или приостановить поставки военной помощи Киеву. Об этом 8 марта сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.