На Украине военкомы по ошибке остановили депутата и назвали цену свободы
Сотрудники ТЦК остановили автомобиль, в котором находился депутат Верховной Рады Александр Федиенко. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.
По словам нардепа, военкомы назвали сумму, которую украинские мужчины обычно отдают в качестве взятки, чтобы их не забирали в ВСУ и не отправляли на поле боя.
Парламентарий отметил, что ему ежедневно приходит до 10 жалоб от украинских граждан, касающихся возможных противоправных действий сотрудников ТЦК и полиции. Он утверждает, что лично проверяет работу мобильных постов в Киеве, Броварах и Борисполе. Кроме того, депутат обращает внимание на то, имеют ли военкомы опознавательные знаки и боди-камеры.
На опубликованном им видео можно услышать его разговор с сотрудниками ТЦК. Федиенко настаивает на том, чтобы военкомы представились и показали лицо, сняв балаклавы. После этого он уточняет сумму взятки и получает ответ: «50 тысяч долларов».
