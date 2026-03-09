09 марта 2026, 01:32

RT: ефрейтор Голованова спасла более 1,5 тыс. раненых бойцов СВО

Фото: iStock/peterscode

Медсестру-ефрейтора Татьяну Голованову наградили медалью Луки Крымского за спасение российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет RT.





По информации Telegram-канала издания, она участвует в СВО с 2023 года и с тех пор спасла более 1,5 тысяч раненых бойцов, находясь в составе передовых эвакуационных групп. В беседе с информагентством ефрейтор рассказала, что однажды приходилось эвакуировать тяжелораненых в весьма опасных условиях.



«Мы отправили их в Белгород. Это произошло уже поздно ночью, так как небо по пути в Белгород сейчас небезопасное, за нами следил дрон. Нам пришлось скрыться в лесу и свернуть с главной дороги. Мы ждали там полтора часа», — поделилась Голованова воспоминаниями.