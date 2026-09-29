«Процесс не одномоментный»: Политолог рассказал, как идёт интеграция новых регионов

29 сентября 2026, 17:57

Политолог Ежов: интеграция новых территорий РФ имеет положительную динамику

Фото: iStock/DmyTo

Процесс интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое и политическое пространство России продолжается. Специалисты утверждают, что развитие имеет положительную динамику, несмотря на объективные сложности.





Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» признал наличие трудностей, но указал на их объективный характер.





«Этот процесс ни одного дня и понятно, что есть сложности. Они обусловлены чисто объективными причинами. Мы понимаем, что до сих пор далеко не все эти территории признают. Особенно какую-то аллергическую реакцию у западных государств вызывает факт нахождения территорий в составе России», — сказал он.

«Выборы в Государственную Думу, которые прошли с 18 по 20 сентября 2026 года, в том числе были и на этих территориях. И это, как известно, первые выборы в федеральный парламент, в которых принимали участие жители новых субъектов Российской Федерации», — отметил политолог.