«Процесс не одномоментный»: Политолог рассказал, как идёт интеграция новых регионов
Политолог Ежов: интеграция новых территорий РФ имеет положительную динамику
Процесс интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое и политическое пространство России продолжается. Специалисты утверждают, что развитие имеет положительную динамику, несмотря на объективные сложности.
Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» признал наличие трудностей, но указал на их объективный характер.
«Этот процесс ни одного дня и понятно, что есть сложности. Они обусловлены чисто объективными причинами. Мы понимаем, что до сих пор далеко не все эти территории признают. Особенно какую-то аллергическую реакцию у западных государств вызывает факт нахождения территорий в составе России», — сказал он.
Несмотря на это, по мнению Ежова, последние события наглядно продемонстрировали, что население новых территорий интегрировано в российское политико-правовое пространство. В качестве ключевого примера эксперт привёл прошедшие выборы в Государственную Думу.
«Выборы в Государственную Думу, которые прошли с 18 по 20 сентября 2026 года, в том числе были и на этих территориях. И это, как известно, первые выборы в федеральный парламент, в которых принимали участие жители новых субъектов Российской Федерации», — отметил политолог.
Подводя итог, собеседник ещё раз подчеркнул длительный характер интеграционных процессов и их общую положительную направленность.
«Никто не говорил, что будет легко, но это действительно процессы, которые идут, и в целом имеют положительную динамику», — заключил Дмитрий Ежов.