«Дружба навеки»: политолог оценил встречи Трампа в рамках ГА ООН

22 сентября 2026, 21:10

Обозреватель Вайнер: встречи Трампа на сессии ООН нацелены на выборы в Конгресс

Фото: iStock/rarrarorro

Все встречи президента США Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН будут нацелены на предстоящие выборы в Конгресс. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.





Напомним, Владимир Зеленский 22 сентября прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там у него запланированы встречи с главами стран ЕС, а также президентом США Дональдом Трампом.



При этом лидер Франции Эммануэль Макрон уже успел встретиться со своим американским коллегой и сообщил о готовности «начать серьезные переговоры» по Украине, пишут argumenti.ru.





«По прибытии в Нью-Йорк я встретился с Трампом. Мы должны как можно скорее начать серьезные переговоры об условиях мира между Россией и Украиной», — приводит издание слова Макрона.

«Все политические лидеры, которые встретятся с Трампом, будут стараться делать ему серьёзные подарки по поднятию рейтинга. Скорее всего, Зеленский расскажет о большой дружбе с США и Трампом навеки», — не исключил обозреватель.